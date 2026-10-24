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Сили оборони уразили пов'язані з ракетною програмою рф виробництва і літак - Генштаб

Київ • УНН

 • 2970 перегляди

Генштаб підтвердив удари по підприємствах в Орлі й Тольятті та літаку на аеродромі «Єйськ». Пошкодження літака уточнюють.

Сили оборони уразили пов'язані з ракетною програмою рф виробництва і літак - Генштаб
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ 24 жовтня підтвердив ураження комбінату "Тольяттікаучук", АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел та літака на аеродромі "Єйськ" окупантів, пише УНН.

Деталі

Як вказали у Генштабі, "23-го та у ніч на 24 жовтня Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах на території рф".

Підтверджено ураження основної виробничої будівлі АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області рф. Це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими противник б'є по українських містах

- повідомили у Генштабі.

АТ "Протон-Електротекс" - провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу, від кристалів до готової продукції. Серед неї - модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 "Искандер-М". У межах кооперації підприємство також бере участь у виробництві бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1" та його модифікацій.

Уражено комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області рф. В районі комбінату зафіксовано вибух і пожежу. Ураження таких об'єктів б'є по ланцюгу постачання сировини для російської ракетної програми

- наголосили в Генштабі.

Підприємство, як вказано, виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Окрім того, уражено літак на аеродромі "Єйськ" Краснодарського краю рф. Ступінь пошкоджень уточнюється

- зазначили у Генштабі.

"Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів на території противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН. Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України. Далі буде!" - підкреслили у Генштабі.

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Юлія Шрамко

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