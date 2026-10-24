Окупований Крим занурився у блекаут - ЗМІ

Тимчасово окупований Крим у ніч на суботу, 24 жовтня, занурився у блекаут. Про це інформує УНН із повідомленням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

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Зазначається, що у Криму виведені з ладу ключові підстанції, через що весь півострів залишився без електроенергії.

Водночас окупаційна адміністрація визнала аварію на енергомережах за межами півострова.

Сталася аварія на енергомережах за межами Криму. Ведуться відновлювальні роботи. Про час відновлення енергопостачання буде повідомлено додатково - повідомила "влада" Криму.

Нагадаємо

У липні в Криму стався тривалий блекаут, без світла одночасно залишалися 1,4 млн абонентів.

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