Оккупированный Крым погрузился в блэкаут — СМИ
Киев • УНН
В ночь на 24 октября весь оккупированный Крым остался без электричества. Оккупационные власти заявили об аварии за пределами полуострова.
Временно оккупированный Крым в ночь на субботу, 24 октября, погрузился в блэкаут. Об этом информирует УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.
Детали
Отмечается, что в Крыму выведены из строя ключевые подстанции, из-за чего весь полуостров остался без электроэнергии.
В то же время оккупационная администрация признала аварию на энергосетях за пределами полуострова.
Произошла авария на энергосетях за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы. О времени восстановления энергоснабжения будет сообщено дополнительно
Напомним
В июле в Крыму произошел длительный блэкаут, без света одновременно оставались 1,4 млн абонентов.
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