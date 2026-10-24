Оккупированный Крым погрузился в блэкаут — СМИ

Временно оккупированный Крым в ночь на субботу, 24 октября, погрузился в блэкаут. Об этом информирует УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

Отмечается, что в Крыму выведены из строя ключевые подстанции, из-за чего весь полуостров остался без электроэнергии.

В то же время оккупационная администрация признала аварию на энергосетях за пределами полуострова.

Произошла авария на энергосетях за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы. О времени восстановления энергоснабжения будет сообщено дополнительно - сообщила «власть» Крыма.

Напомним

В июле в Крыму произошел длительный блэкаут, без света одновременно оставались 1,4 млн абонентов.

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