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СБС дронами FP-1 поразили ЗРПК "Панцирь-С1", который прикрывал баллистический комплекс "Искандер" в брянской области - Fire Point

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Украинские военные дроном FP-1 поразили российский "Панцирь-С1" в селе клетня. Комплекс прикрывал ОТРК "Искандер".

СБС дронами FP-1 поразили ЗРПК "Панцирь-С1", который прикрывал баллистический комплекс "Искандер" в брянской области - Fire Point

Украинские военные 27 августа с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который обеспечивал прикрытие оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Брянской области. Об этом сообщила компания — производитель ударных дронов Fire Point, пишет УНН.

"Силы обороны Украины поразили ЗРПК "Панцирь-С1" в Брянской области с помощью БПЛА "FP-1"", — говорится в сообщении.

 

По данным Fire Point, поражённый ЗРПК "Панцирь-С1" из состава 210-го зенитного ракетного полка обеспечивал прикрытие ОТРК "Искандер". Он располагался в селе Клетня Брянской области рф.

Как известно, большинство баллистических ударов россии по Киеву осуществляется именно из Брянской области.

НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают Россию28.08.26, 15:59 • 50983 просмотра

Евгений Царенко

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