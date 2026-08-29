СБС дронами FP-1 уразили ЗРПК "Панцирь-С1", який прикривав балістичний комплекс "Іскандер" у брянській області - Fire Point
Київ • УНН
Українські військові дроном FP-1 уразили російський «Панцирь-С1» у селі клетня. Комплекс прикривав ОТРК «Іскандер».
Українські військові 27 серпня уразили за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", який забезпечував прикриття оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у Брянській області. Про це повідомила компанія-виробник ударних дронів Fire Point, пише УНН.
"Сили оборони України уразили ЗРПК "Панцирь-С1" у Брянській області за допомогою БПЛА "FP-1"", – йдеться у повідомленні.
За даними Fire Point уражений ЗРПК "Панцирь-С1" зі складу 210-го зенітного ракетного полку забезпечував прикриття ОТРК "Іскандер". Він розташовувався в селі Клетня Брянської області рф.
Як відомо більшість балістичних ударів росії по Києву здійснюється саме з Брянської області.
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