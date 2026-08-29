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СБС дронами FP-1 уразили ЗРПК "Панцирь-С1", який прикривав балістичний комплекс "Іскандер" у брянській області - Fire Point

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Українські військові дроном FP-1 уразили російський «Панцирь-С1» у селі клетня. Комплекс прикривав ОТРК «Іскандер».

СБС дронами FP-1 уразили ЗРПК "Панцирь-С1", який прикривав балістичний комплекс "Іскандер" у брянській області - Fire Point

Українські військові 27 серпня уразили за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", який забезпечував прикриття оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у Брянській області. Про це повідомила компанія-виробник ударних дронів Fire Point, пише УНН.

"Сили оборони України уразили ЗРПК "Панцирь-С1" у Брянській області за допомогою БПЛА "FP-1"", – йдеться у повідомленні.

 

За даними Fire Point уражений ЗРПК "Панцирь-С1" зі складу 210-го зенітного ракетного полку забезпечував прикриття ОТРК "Іскандер". Він розташовувався в селі Клетня Брянської області рф.

Як відомо більшість балістичних ударів росії по Києву здійснюється саме з Брянської області.

НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росію28.08.26, 15:59 • 51265 переглядiв

Євген Царенко

Війна в УкраїніСвіт
Fire Point
Війна в Україні
Брянська область
Збройні сили України
Ракетний комплекс "Панцир"
Іскандер (ОТРК)
Київ