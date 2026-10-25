Резиденцию Путина на Валдае окружили вторым кольцом ПВО — количество позиций превысило 50
Киев • УНН
В радиусе 50 км от резиденции Путина обнаружили более 50 позиций ПВО. Только в октябре со стороны Украины появились 15 новых вышек.
Вокруг резиденции российского диктатора владимира путина на Валдае построили второе кольцо противовоздушной обороны. В радиусе 50 км от поместья уже насчитывается более 50 позиций ПВО. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки, пишет УНН.
Детали
Только в течение октября к югу от резиденции, со стороны Украины, появилось более 15 новых вышек для размещения зенитных комплексов "Панцирь" или "Тор".
С апреля количество позиций ПВО вокруг поместья удвоилось. Для сравнения, в москве и московской области, где проживает более 20 млн человек, после начала полномасштабного вторжения построили лишь примерно вдвое больше таких позиций.
кремль усиливает защиту резиденции
В конце декабря 2025 года россия обвинила Украину в якобы атаке 91 беспилотником на резиденцию путина. Президент Владимир Зеленский назвал эти заявления фейком.
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После этого российские власти начали усиливать охрану объекта. В частности, летом дорогу к резиденции начали накрывать антидроновыми сетками.
По данным журналистских расследований, путин и его близкое окружение ранее регулярно пользовались резиденцией, однако в последнее время могли отказаться от поездок туда из-за опасений за собственную безопасность.
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