Резиденцию Путина на Валдае окружили вторым кольцом ПВО — количество позиций превысило 50

Вокруг резиденции российского диктатора владимира путина на Валдае построили второе кольцо противовоздушной обороны. В радиусе 50 км от поместья уже насчитывается более 50 позиций ПВО. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки, пишет УНН.

Детали

Только в течение октября к югу от резиденции, со стороны Украины, появилось более 15 новых вышек для размещения зенитных комплексов "Панцирь" или "Тор".

С апреля количество позиций ПВО вокруг поместья удвоилось. Для сравнения, в москве и московской области, где проживает более 20 млн человек, после начала полномасштабного вторжения построили лишь примерно вдвое больше таких позиций.

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В конце декабря 2025 года россия обвинила Украину в якобы атаке 91 беспилотником на резиденцию путина. Президент Владимир Зеленский назвал эти заявления фейком.

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После этого российские власти начали усиливать охрану объекта. В частности, летом дорогу к резиденции начали накрывать антидроновыми сетками.

По данным журналистских расследований, путин и его близкое окружение ранее регулярно пользовались резиденцией, однако в последнее время могли отказаться от поездок туда из-за опасений за собственную безопасность.

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