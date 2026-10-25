Резиденцию Путина на Валдае окружили вторым кольцом ПВО — количество позиций превысило 50

$45.0550.44
ukenru
18:05 • 488 просмотра
В Конгрессе США оспорили аргументы Маска относительно ограничения Starlink для Украины
17:28 • 6986 просмотра
В Украине 26 октября будут действовать графики отключения света — когда и сколько очередей
16:41 • 11654 просмотра
Трамп и Путин могут встретиться в Китае, а переговоры по Украине готовят на ближайшие недели
16:02 • 13055 просмотра
Маск призвал пожалеть «бедных российских призывников», которые воюют против Украины
15:36 • 13236 просмотра
В Конгрессе США могут выступить против Трампа ради Украины — Reuters
14:02 • 15146 просмотра
Черное море стало самым опасным маршрутом для торговых судов - FT
Эксклюзив
13:58 • 19372 просмотра
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
25 октября, 11:55 • 16934 просмотра
Производит аккумуляторы для войск рф: ракеты попали по заводу "Энергия" в ельцеPhotoVideo
25 октября, 10:55 • 19039 просмотра
Украинцы чувствуют предательство из-за политики Трампа в отношении россии: США фактически помогают москве - NYT
Эксклюзив
25 октября, 10:39 • 27093 просмотра
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4м/с
74%
753мм
Популярные новости
Поддержка Украины разделила восток и запад Германии: сколько немцев выступают за военную помощь25 октября, 08:43 • 16710 просмотра
Из-за аварии часть трех районов Киева осталась без света - ДТЭК25 октября, 09:23 • 11445 просмотра
На дне океана ученые обнаружили загадочное захоронение с уникальной экосистемойVideo25 октября, 09:40 • 15202 просмотра
Удары по НПЗ и десяткам российских судов: как работает секретное подразделение ВСУ12:28 • 9090 просмотра
Ледники тают и открывают тайны тысячелетий: что археологи находят подо льдомPhoto16:00 • 8036 просмотра
публикации
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
13:58 • 19364 просмотра
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
Эксклюзив
25 октября, 10:39 • 27086 просмотра
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 60443 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 80693 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 75319 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барак Обама
Александр Вучич
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Винница
Европа
Реклама
УНН Lite
Украинки в четвёртый раз стали чемпионками Европы по чирлидингу среди дуэтовPhoto17:47 • 1212 просмотра
Райан Гослинг возвращается к музыке после 17-летнего перерыва17:11 • 3196 просмотра
Звезда культового американского сериала признался, почему после славы был вынужден искать случайные подработки16:36 • 4838 просмотра
Ледники тают и открывают тайны тысячелетий: что археологи находят подо льдомPhoto16:00 • 8206 просмотра
alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательствоPhoto24 октября, 17:07 • 36859 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Хранитель
The New York Times
Шахед-136

Резиденцию Путина на Валдае окружили вторым кольцом ПВО — количество позиций превысило 50

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

В радиусе 50 км от резиденции Путина обнаружили более 50 позиций ПВО. Только в октябре со стороны Украины появились 15 новых вышек.

Резиденцию Путина на Валдае окружили вторым кольцом ПВО — количество позиций превысило 50

Вокруг резиденции российского диктатора владимира путина на Валдае построили второе кольцо противовоздушной обороны. В радиусе 50 км от поместья уже насчитывается более 50 позиций ПВО. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки, пишет УНН.

Детали

Только в течение октября к югу от резиденции, со стороны Украины, появилось более 15 новых вышек для размещения зенитных комплексов "Панцирь" или "Тор".

С апреля количество позиций ПВО вокруг поместья удвоилось. Для сравнения, в москве и московской области, где проживает более 20 млн человек, после начала полномасштабного вторжения построили лишь примерно вдвое больше таких позиций.

кремль усиливает защиту резиденции

В конце декабря 2025 года россия обвинила Украину в якобы атаке 91 беспилотником на резиденцию путина. Президент Владимир Зеленский назвал эти заявления фейком.

Россия окружила завод «Шахедов» в Татарстане мощной ПВО по образцу резиденции Путина22.10.26, 06:16 • 6829 просмотров

После этого российские власти начали усиливать охрану объекта. В частности, летом дорогу к резиденции начали накрывать антидроновыми сетками.

По данным журналистских расследований, путин и его близкое окружение ранее регулярно пользовались резиденцией, однако в последнее время могли отказаться от поездок туда из-за опасений за собственную безопасность.

путин снова отменил ежегодное послание Федеральному собранию вопреки требованиям конституции рф25.10.26, 18:53 • 1172 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Ракетный комплекс "Панцирь"
Владимир Зеленский
Украина