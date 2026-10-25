путин снова отменил ежегодное послание Федеральному собранию вопреки требованиям конституции рф

Российский диктатор владимир путин не планирует выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию в 2026 году. Это уже второй год подряд, когда глава кремля пропускает обращение, предусмотренное конституцией россии. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, пишет УНН.

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По словам пескова, до конца года путин не собирается выступать перед российским парламентом. При этом пресс-секретарь не объяснил, почему глава государства вновь отказывается от традиционного обращения.

Он объявит послание Федеральному собранию, когда сочтет это целесообразным – заявил песков.

Конституция требует ежегодного обращения, но путин решил иначе

В последний раз путин выступал с посланием 29 февраля 2024 года, незадолго до президентских выборов, после которых начал свой пятый срок. В 2025 году он также проигнорировал эту процедуру.

В то же время статья 84 конституции рф прямо предусматривает ежегодное обращение президента к Федеральному собранию о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики.

Ранее путин пропускал такие выступления в 2017 и 2022 годах. В частности, в 2022-м, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, традиционного послания также не было.

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