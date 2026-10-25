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путін знову скасував щорічне послання до Федеральних зборів попри вимоги конституції рф

Київ • УНН

 • 158 перегляди

пєсков заявив, що путін не виступить перед Федеральними зборами у 2026 році. У 2025-му російський президент також пропустив звернення.

путін знову скасував щорічне послання до Федеральних зборів попри вимоги конституції рф

російський диктатор володимир путін не планує виступати зі щорічним посланням до Федеральних зборів у 2026 році. Це вже другий рік поспіль, коли очільник кремля пропускає звернення, передбачене конституцією росії. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, пише УНН.

Деталі

За словами пєскова, до кінця року путін не збирається виступати перед російським парламентом. При цьому речник не пояснив, чому глава держави знову відмовляється від традиційного звернення.

Він оголосить послання Федеральним зборам, коли вважатиме це доцільним

– заявив пєсков.

Конституція вимагає щорічного звернення, але путін вирішив інакше

Востаннє путін виступав із посланням 29 лютого 2024 року, незадовго до президентських виборів, після яких розпочав свій п'ятий термін. У 2025 році він також проігнорував цю процедуру.

Водночас стаття 84 конституції рф прямо передбачає щорічне звернення президента до Федеральних зборів щодо становища в країні та основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики.

Раніше путін пропускав такі виступи у 2017 та 2022 роках. Зокрема, у 2022-му, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, традиційного послання також не було.

Трамп і путін можуть зустрітися в Китаї, а переговори щодо України готують на найближчі тижні25.10.26, 18:41 • 2722 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна