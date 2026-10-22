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Ракетный комплекс "Панцирь"

Россия окружила завод «Шахедов» в Татарстане мощной ПВО по образцу резиденции Путина

Киев • УНН

 • 2132 просмотра

Вокруг «Алабуги» в Татарстане оборудовали 33 позиции ПВО и защиту от дронов. Комплекс также расширяет подземное производство дронов.

Россия окружила завод «Шахедов» в Татарстане мощной ПВО по образцу резиденции Путина

Российские власти создали масштабную систему противовоздушной обороны вокруг особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, где производят ударные беспилотники для атак на Украину. Количество позиций ПВО вокруг предприятия уже достигло 33, что можно сравнить с защитой резиденции владимира путина на Валдае. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на расследование «Радио Свобода», пишет УНН.

Детали

По данным спутниковых снимков, с весны 2026 года вокруг производственного комплекса россияне построили новые бетонные башни и платформы для размещения зенитных ракетных комплексов «Панцирь», «Тор» и других средств ПВО.

Кроме того, на территории предприятия установили башни для крупнокалиберных зенитных пулемётов и конструкции для натягивания антидроновых сеток над производственными цехами.

Россия расширяет производство дронов и строит подземные цеха

Для сравнения, вокруг резиденции путина на Валдае обустроили 31 башню и 2 площадки для комплексов С-300 и С-400. В москве и Подмосковье с начала полномасштабного вторжения россияне создали более 100 новых позиций ПВО.

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В то же время в «Алабуге» продолжают расширять производство ударных беспилотников. По оценкам аналитиков Dnipro Osint, площадь подземных помещений, которые строят на территории комплекса, достигла 42 тысяч м².

Спутниковые снимки также зафиксировали строительство как минимум 10 новых производственных цехов и десятков складов.

«Алабуга» остаётся крупнейшим в России центром производства ударных дронов типа «Герань», созданных на основе иранских Shahed. Украинские беспилотники впервые атаковали комплекс в апреле 2024 года, а последний известный удар с зафиксированными повреждениями произошёл в июне 2025 года.

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Степан Гафтко

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