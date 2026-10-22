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Ракетний комплекс "Панцир"

росія оточила завод «Шахедів» у Татарстані потужною ППО за зразком резиденції путіна

Київ • УНН

 • 2332 перегляди

Навколо «Алабуги» в Татарстані облаштували 33 позиції ППО та антидроновий захист. Комплекс також розширює підземне виробництво дронів.

росія оточила завод «Шахедів» у Татарстані потужною ППО за зразком резиденції путіна

російська влада створила масштабну систему протиповітряної оборони навколо особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виробляють ударні безпілотники для атак на Україну. Кількість позицій ППО навколо підприємства вже досягла 33, що можна порівняти із захистом резиденції володимира путіна на Валдаї. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на розслідування "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

За даними супутникових знімків, із весни 2026 року навколо виробничого комплексу росіяни збудували нові бетонні вежі та платформи для розміщення зенітних ракетних комплексів "Панцир", "Тор" та інших засобів ППО.

Крім того, на території підприємства встановили вежі для великокаліберних зенітних кулеметів і конструкції для натягування антидронових сіток над виробничими цехами.

росія розширює виробництво дронів та будує підземні цехи

Для порівняння, навколо резиденції путіна на Валдаї облаштували 31 вежу та 2 майданчики для комплексів С-300 і С-400. У москві та Підмосков'ї від початку повномасштабного вторгнення росіяни створили понад 100 нових позицій ППО.

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Водночас в "Алабузі" продовжують розширювати виробництво ударних безпілотників. За оцінками аналітиків Dnipro Osint, площа підземних приміщень, які будують на території комплексу, досягла 42 тисяч м².

Супутникові знімки також зафіксували будівництво щонайменше 10 нових виробничих цехів і десятків складів.

"Алабуга" залишається найбільшим у росії центром виробництва ударних дронів типу "Герань", створених на основі іранських Shahed. Українські безпілотники вперше атакували комплекс у квітні 2024 року, а останній відомий удар із зафіксованими пошкодженнями відбувся у червні 2025 року.

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Степан Гафтко

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