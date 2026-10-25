Резиденцію путіна на Валдаї оточили другим кільцем ППО – кількість позицій перевищила 50

Навколо резиденції російського диктатора володимира путіна на Валдаї збудували друге кільце протиповітряної оборони. У радіусі 50 км від маєтку вже налічують понад 50 позицій ППО. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на супутникові знімки, пише УНН.

Деталі

Лише протягом жовтня на південь від резиденції, з боку України, з'явилися понад 15 нових веж для розміщення зенітних комплексів "Панцир" або "Тор".

Від квітня кількість позицій ППО навколо маєтку подвоїлася. Для порівняння, у москві та московській області, де проживають понад 20 млн людей, після початку повномасштабного вторгнення збудували лише приблизно вдвічі більше таких позицій.

кремль посилює захист резиденції

Наприкінці грудня 2025 року росія звинуватила Україну в нібито атаці 91 безпілотником на резиденцію путіна. Президент Володимир Зеленський назвав ці заяви фейком.

росія оточила завод «Шахедів» у Татарстані потужною ППО за зразком резиденції путіна

Після цього російська влада почала посилювати охорону об'єкта. Зокрема, влітку дорогу до резиденції почали накривати антидроновими сітками.

За даними журналістських розслідувань, путін та його близьке оточення раніше регулярно користувалися резиденцією, однак останнім часом могли відмовитися від поїздок туди через побоювання за власну безпеку.

путін знову скасував щорічне послання до Федеральних зборів попри вимоги конституції рф