санкт-петербург атаковали дроны: горит цистерна в нефтеналивном порту
Киев • УНН
В российском санкт-петербурге сообщили о массированной атаке дронов на нефтеналивной порт. российская ПВО применила "Панцири" и С-300/С-400, загорелась цистерна.
Российский город Санкт-Петербург в ночь на воскресенье, 18 октября, оказался под массированной атакой дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и OSINT-ресурсы.
Детали
Отмечается, что в городе был атакован нефтеналивной порт.
Работают «Панцири» и С-300/С-400. ... Горит цистерна после атаки
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Напомним
В центре Санкт-Петербурга вечером 1 октября вспыхнул масштабный пожар в историческом особняке Миллера, расположенном недалеко от Исаакиевского собора.
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