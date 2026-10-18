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санкт-петербург атаковали дроны: горит цистерна в нефтеналивном порту

Киев • УНН

 • 224 просмотра

В российском санкт-петербурге сообщили о массированной атаке дронов на нефтеналивной порт. российская ПВО применила "Панцири" и С-300/С-400, загорелась цистерна.

санкт-петербург атаковали дроны: горит цистерна в нефтеналивном порту

Российский город Санкт-Петербург в ночь на воскресенье, 18 октября, оказался под массированной атакой дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и OSINT-ресурсы.

Детали

Отмечается, что в городе был атакован нефтеналивной порт.

Работают «Панцири» и С-300/С-400. ... Горит цистерна после атаки

— говорится в одной из публикаций.

Фиксируются пуски ракет российской ПВО, вероятно, пытаются сбить воздушные цели

— отмечают наблюдатели.

Напомним

В центре Санкт-Петербурга вечером 1 октября вспыхнул масштабный пожар в историческом особняке Миллера, расположенном недалеко от Исаакиевского собора.

Взрыв в санкт-петербурге - погиб майор вертолётного полка рф сергей сечков28.08.26, 14:06 • 13429 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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