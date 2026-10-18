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Ракетний комплекс "Панцир"

санкт-петербург атакували дрони: горить цистерна в нафтоналивному порту

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

У російському санкт-петербурзі повідомили про масовану дронову атаку на нафтоналивний порт. російська ППО застосувала "Панцирі" та С-300/С-400, загорілася цистерна.

санкт-петербург атакували дрони: горить цистерна в нафтоналивному порту

російське місто санкт-петербург у ніч на неділю, 18 жовтня, опинилося під масованою дроновою атакою. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та OSINT-ресурси.

Деталі

Зазначається, що у місті було атаковано нафтоналивний порт.

Працюють Панцирі та С-300/С-400. ... Горить цистерна після атаки

- йдеться в одному з дописів.

Фіксуються пуски ракет російської ППО, ймовірно, намагаються збити повітряні цілі

- зазначають спостерігачі.

Нагадаємо

У центрі санкт-петербурга ввечері 1 жовтня спалахнула масштабна пожежа в історичному особняку Міллера, розташованому поблизу Ісаакіївського собору.

Вибух у санкт-петербурзі - загинув майор вертолітного полку рф сергій сечков28.08.26, 14:06 • 13435 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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