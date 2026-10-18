санкт-петербург атакували дрони: горить цистерна в нафтоналивному порту
Київ • УНН
У російському санкт-петербурзі повідомили про масовану дронову атаку на нафтоналивний порт. російська ППО застосувала "Панцирі" та С-300/С-400, загорілася цистерна.
російське місто санкт-петербург у ніч на неділю, 18 жовтня, опинилося під масованою дроновою атакою. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та OSINT-ресурси.
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Зазначається, що у місті було атаковано нафтоналивний порт.
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У центрі санкт-петербурга ввечері 1 жовтня спалахнула масштабна пожежа в історичному особняку Міллера, розташованому поблизу Ісаакіївського собору.
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