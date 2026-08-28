Вибух у санкт-петербурзі - загинув майор вертолітного полку рф сергій сечков
Київ • УНН
Під час вибуху загинув майор 332-го полку сергій сечков, його дружина постраждала. У підриві підозрюють 24-річну росіянку.
Внаслідок вибуху у санкт-петербурзі загинув майор російського вертолітного полку сергій сечков. Перед вбивством він скаржився командуванню, що його внесли до "списків на ліквідацію", і регулярно перевіряв машину, повідомили російські "медіа", передає УНН.
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Батько сечкова підтвердив, що його син загинув під час вибуху. Telegram-канали рф повідомили, що під час вибуху постраждала й дружина військового анна, її госпіталізовано, у них залишилися діти.
сечков був майором 332-го вертолітного полку російської армії. ГУР Міноборони України звинувачувало цей полк у нальотах на мирних жителів Сумської та Харківської областей.
У підриві військового підозрюють 24-річну росіянку. За даними російських "медіа", заклала вибуховий пристрій, після чого вилетіла до Туреччини, а звідти - до Молдови.
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