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Вибух у санкт-петербурзі - загинув майор вертолітного полку рф сергій сечков

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Під час вибуху загинув майор 332-го полку сергій сечков, його дружина постраждала. У підриві підозрюють 24-річну росіянку.

Вибух у санкт-петербурзі - загинув майор вертолітного полку рф сергій сечков

Внаслідок вибуху у санкт-петербурзі загинув майор російського вертолітного полку сергій сечков. Перед вбивством він скаржився командуванню, що його внесли до "списків на ліквідацію", і регулярно перевіряв машину, повідомили російські "медіа", передає УНН.

Деталі

Батько сечкова підтвердив, що його син загинув під час вибуху. Telegram-канали рф повідомили, що під час вибуху постраждала й дружина військового анна, її госпіталізовано, у них залишилися діти.

сечков був майором 332-го вертолітного полку російської армії. ГУР Міноборони України звинувачувало цей полк у нальотах на мирних жителів Сумської та Харківської областей.

У підриві військового підозрюють 24-річну росіянку. За даними російських "медіа", заклала вибуховий пристрій, після чого вилетіла до Туреччини, а звідти - до Молдови.

У підмосков'ї злетів у повітря BMW у мікрорайоні для російських військових09.06.26, 11:37 • 4927 переглядiв

Євген Устименко

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