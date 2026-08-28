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Взрыв в санкт-петербурге - погиб майор вертолётного полка рф сергей сечков

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

Во время взрыва погиб майор 332-го полка сергей сечков, его жена пострадала. В подрыве подозревают 24-летнюю россиянку.

Взрыв в санкт-петербурге - погиб майор вертолётного полка рф сергей сечков

В результате взрыва в санкт-петербурге погиб майор российского вертолётного полка сергей сечков. Перед убийством он жаловался командованию, что его внесли в "списки на ликвидацию", и регулярно проверял машину, сообщили российские "медиа", передаёт УНН.

Подробности

Отец сечкова подтвердил, что его сын погиб во время взрыва. Telegram-каналы рф сообщили, что во время взрыва пострадала и жена военнослужащего анна, её госпитализировали, у них остались дети.

Сечков был майором 332-го вертолётного полка российской армии. ГУР Министерства обороны Украины обвиняло этот полк в налётах на мирных жителей Сумской и Харьковской областей.

В подрыве военнослужащего подозревают 24-летнюю россиянку. По данным российских "медиа", она заложила взрывное устройство, после чего вылетела в Турцию, а оттуда - в Молдову.

В подмосковье взлетел на воздух BMW в микрорайоне для российских военных09.06.2026, 11:37 • 4937 просмотров

Евгений Устименко

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