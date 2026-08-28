Взрыв в санкт-петербурге - погиб майор вертолётного полка рф сергей сечков
Киев • УНН
Во время взрыва погиб майор 332-го полка сергей сечков, его жена пострадала. В подрыве подозревают 24-летнюю россиянку.
В результате взрыва в санкт-петербурге погиб майор российского вертолётного полка сергей сечков. Перед убийством он жаловался командованию, что его внесли в "списки на ликвидацию", и регулярно проверял машину, сообщили российские "медиа", передаёт УНН.
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Отец сечкова подтвердил, что его сын погиб во время взрыва. Telegram-каналы рф сообщили, что во время взрыва пострадала и жена военнослужащего анна, её госпитализировали, у них остались дети.
Сечков был майором 332-го вертолётного полка российской армии. ГУР Министерства обороны Украины обвиняло этот полк в налётах на мирных жителей Сумской и Харьковской областей.
В подрыве военнослужащего подозревают 24-летнюю россиянку. По данным российских "медиа", она заложила взрывное устройство, после чего вылетела в Турцию, а оттуда - в Молдову.
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