В рф в микрорайоне для российских военнослужащих в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, погиб один человек, сообщают росСМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

В подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов утром 9 июня взорвался автомобиль, сообщили местный телеграм-канал и Shot. Мощный взрыв прогремел в момент, когда водитель сел в BMW X3 и стал отъезжать с парковки, как указывает Moscow Times, следует из обнародованного в сети видео. Водителя, по данным в российских телеграм-каналах, успели вытащить живым из горящего автомобиля, но спасти его не удалось. Кто именно был за рулем, неизвестно, но сообщается, что погибшему 62 года. Shot пишет об СВУ.

ск рф подтвердил взрыв машины в Балашихе. "Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия", - указали в ск рф. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Микрорайон Авиаторов в Балашихе, по сообщению Moscow Times, также называют "Тридцатым". Он состоит из 24 панельных домов, возведенных преимущественно для российских военных и их семей. Автомобиль, как сообщается, взорвался на улице Колдунова, рядом с домом №10. Он, как отмечается, относится к первому этапу развития микрорайона, когда квартиры в многоэтажках распределялись только через структуры минобороны рф.

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