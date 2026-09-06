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Путин поддержал привлечение к ПВО непригодных к службе россиян — ISW

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Путин предложил усилить ПВО России добровольцами с категорией D. ISW указывает на нехватку систем, людей и координации.

Путин поддержал привлечение к ПВО непригодных к службе россиян — ISW

В России чиновники продолжают обсуждать возможность усиления российских систем противовоздушной обороны для защиты от дальнобойных ударов Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что российский диктатор владимир путин выразил свою поддержку предложению кандидата от партии "единая россия" евгения поддубного разрешить российским добровольцам с категорией годности D (непригодные к военной службе) служить в региональных подразделениях противовоздушной обороны, таких как формирования БАРС (боевой резерв), и защищать российские объекты от ударов украинских беспилотников.

путин пообещал обсудить пути улучшения российской противовоздушной обороны с генеральным штабом и министерством обороны России и отметил, что российским подразделениям противовоздушной обороны нужен единый командир, а не единый координационный центр

- указывают аналитики.

Они подчеркивают, что российские системы противовоздушной обороны неоднократно испытывали трудности с защитой огромного российского тыла от украинских ударов на большие расстояния "из-за нехватки систем противовоздушной обороны, недостатка людских ресурсов и проблем с координацией между гражданскими и военными".

"Особенно учитывая, что российское правительство пытается еще больше переложить ответственность за обеспечение защиты от средств противовоздушной обороны на частный бизнес", - добавляют в ISW.

Напомним

россияне установили "Панцирь-С1М" на 35-метровой башне для защиты москвы от дронов и ракет. Комплекс имеет ракеты 57Е6, пушки и противодроновые ракеты ТКБ-1055.

Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту24.06.26, 14:53 • 20348 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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