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Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту

Киев • УНН

 • 5764 просмотра

Разведка добыла внутренние российские документы о последствиях украинских дальнобойных санкций. Россия перебрасывает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту.

Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту

Президент Владимир Зеленский сообщил, что разведка добыла внутренние российские документы с реальной оценкой последствий украинских дальнобойных санкций, зафиксирована переброска россией систем ПВО из российских регионов в москву и к Керченскому мосту, и анонсировал "новые наши вполне справедливые шаги в ответ на затягивание россией войны",  пишет УНН.

Детали

"Доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. Прежде всего обсудили выполнение плана наших дальнобойных санкций против россии за эту войну и шагов, необходимых для приближения мира", - написал Зеленский в соцсетях.

Как отметил Президент, "в частности, среди недавних результативных поражений на территории оккупанта стоит отметить ликвидацию более чем 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота неподалеку от Петербурга".

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"Кроме этого, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей из перечня российских военных производств. Силы обороны Украины точно поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критические компоненты для нужд российской армии", - указал Глава государства.

Также разведка добыла внутренние российские документы с реальной оценкой последствий украинских дальнобойных санкций. Зафиксированы и меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в москву и к Керченскому мосту. Фактически именно эти два периметра россияне получили команды защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы

- сообщил Зеленский.

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Он добавил также, что "был отдельный доклад о состоянии российского ракетного производства и стратегической военной авиации".

Готовим новые наши вполне справедливые шаги в ответ на затягивание россией войны и удары по территории Украины. Важно, чтобы как можно больше россиян осознали, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина предоставила содержательные дипломатические предложения. Благодарю всех, кто защищает наше государство и людей!

- подчеркнул Зеленский.

Добавим

Украина начала наносить регулярные удары по целям, в частности в московском и других регионах россии. Июнь в этом плане оказался очень насыщенным.

В частности в пятницу, 5 июня, а также в ночь на субботу, 6 июня, Силы обороны Украины нанесли поражение по ряду важных военных и логистических объектов российских войск в ленинградской области и краснодарском крае рф.

Позже в ночь на 10 июня 2026 года с помощью ракет FP-5 Flamingo, производства украинской компании Fire Point, были поражены предприятия "ВНИИР-Прогресс" по производству навигационных систем для ракет и БпЛА, а также НПЗ и танкер "теневого флота" рф.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение военного завода в Чебоксарах ракетами Flamingo. Расстояние от ближайшего участка активного боевого соприкосновения в Украине до объекта, как указали в Генштабе, составляет более 900 км.

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Пораженное предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения российской федерации. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", которые используются в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.

16 июня в московской области и краснодарском крае рф были зафиксированы украинские дальнобойные БПЛА FP-1, которые атаковали нефтяные объекты. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. Речь шла о поражении московского НПЗ. Во второй раз он был атакован через два дня – 18 июня и прекратил свою работу.

Также 20 июня в рф сообщили об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ).

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Поражения произошли, в частности ударными беспилотниками FP-1, производства украинской компании Fire Point. Российская система ПВО "Панцирь" оказалась неспособной эффективно противодействовать дронам.

"Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона в россии, это тоже нефтепереработка. Более двух тысяч километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны FP: теперь они могут достигать целей на дистанции 3 тысячи километров. Благодарен инженерам Fire Point. Вполне справедливые ответы на российские удары против нашего государства. План украинских дальнобойных санкций выполняется", - отметил Зеленский.

Кроме того, 22 июня стало известно об атаке на завод в российском воронеже. По предварительным данным, там изготавливались детали для ракет "Искандер-К" и "Х-101".

Как объясняют военные аналитики, главный эффект таких атак заключается не только в физическом уничтожении объектов. Они демонстрируют россиянам, что война больше не может оставаться где-то далеко от их мегаполисов.

Кроме того, удары вынуждают россию тратить огромные ресурсы на защиту тыловых районов, перебрасывать системы ПВО с фронта и распылять военные резервы, что ослабляет их наступательные способности.

Юлия Шрамко

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