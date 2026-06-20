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В сети показали спутниковые снимки московского НПЗ в капотне после украинского удара дронами FP-1

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

На снимках видны повреждения резервуаров с топливом, два из которых выгорели полностью. Удар нанесли украинские дроны FP-1 производства компании Fire Point.

В сети показали спутниковые снимки московского НПЗ в капотне после украинского удара дронами FP-1

В сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия украинского удара по московскому НПЗ в Капотне дронами FP-1 производства украинской компании Fire Point, пишет УНН.

На снимках, опубликованных "осинтерами", видны повреждения резервуаров с топливом.

В частности, зафиксирован и резервуар, у которого отлетела крышка в результате попадания российской ракеты ПВО. 

"Как минимум два резервуара выгорели полностью, еще один получил существенные повреждения. Также есть два резервуара с визуальными последствиями попаданий или пожаров", - сообщили "осинтеры". 

Также, вероятно, частично выгорела установка по производству битумов, а именно - эстакада для налива битумов в автоцистерны. 

На некоторых участках довольно сильно пострадали технологические эстакады. Местами они уничтожены и потребуют серьезного ремонта.

Кроме того, на территории нефтеперерабатывающего завода и на рынке "Садовод" есть следы пожаров, возникших в результате удара.

"В целом почти ко всем ключевым установкам видны накаты техники, которая тушила пожары", - говорится в сообщении.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, московский НПЗ прекратил переработку нефти на неопределенный срок после поражений украинскими ударными дронами 18 июня 2026 года. 

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в Ростовской области. Поражения были нанесены, в частности, ударными беспилотниками FP-1 производства украинской компании Fire Point. Российская система ПВО "Панцирь" оказалась неспособной эффективно противодействовать дронам.

Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в Московской области и Краснодарском крае рф были зафиксированы атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.

Лилия Подоляк

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