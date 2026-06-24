Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элемент

В Генеральном штабе ВСУ сообщили результаты поражения в ночь на 22 июня центра космической связи в московской области. Дополнительный анализ подтвердил попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, сообщает УНН.

"Дополнительным анализом данных подтверждено попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также в техническое здание рядом с этой антенной", - сообщили в ГШ.

Кроме того, подтверждено поражение Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса с частичным разрушением одной из стен. Этот корпус содержит в себе центральную аппаратную линий связи, оборудование Наземного комплекса управления и Центральный пульт управления спутниковой сети.

"Указанный объект в городе Дубна — крупнейший наземный комплекс спутниковой связи в россии. Центр используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, которые применяются минобороны рф для связи, разведки и координации войск", - сообщили в Генеральном штабе.

Напомним

По неофициальной информации, как минимум 50 дронов, которые атаковали москву и прилегающие районы в ночь на 22 июня. В сети появились видео попаданий и пролета дронов, в частности, FP-1.

Несмотря на заявления представителей российских органов власти об успешном уничтожении всех БпЛА в "росавиации" сообщили, что приостановили работу московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", а в "Шереметьево" были введены "ограничения в работе".

Позже Генеральный штаб официально подтвердил попадание украинских БпЛА по центру космической связи.