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Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элемент

Киев • УНН

 • 12867 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны и техническое здание центра космической связи в Дубне. Объект используется для военной связи и управления спутниками Минобороны РФ.

Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элемент

В Генеральном штабе ВСУ сообщили результаты поражения в ночь на 22 июня центра космической связи в московской области. Дополнительный анализ подтвердил попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, сообщает УНН

"Дополнительным анализом данных подтверждено попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также в техническое здание рядом с этой антенной", - сообщили в ГШ. 

Кроме того, подтверждено поражение Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса с частичным разрушением одной из стен. Этот корпус содержит в себе центральную аппаратную линий связи, оборудование Наземного комплекса управления и Центральный пульт управления спутниковой сети.

"Указанный объект в городе Дубна — крупнейший наземный комплекс спутниковой связи в россии. Центр используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, которые применяются минобороны рф для связи, разведки и координации войск", - сообщили в Генеральном штабе. 

Напомним

По неофициальной информации, как минимум 50 дронов, которые атаковали москву и прилегающие районы в ночь на 22 июня. В сети появились видео попаданий и пролета дронов, в частности, FP-1.  

Несмотря на заявления представителей российских органов власти об успешном уничтожении всех БпЛА  в "росавиации" сообщили, что приостановили работу московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", а в "Шереметьево" были введены "ограничения в работе". 

Позже Генеральный штаб официально подтвердил попадание украинских БпЛА по центру космической связи. 

Юлия Мельник

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