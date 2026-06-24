"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили отработку по временно оккупированному Крыму, где "устала" главная электроподстанция Севастополя, распределяющая генерацию Балаклавской ТЭС, о чем написал командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях в среду, пишет УНН.

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""ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" Выходит, что "ждет" пока только Камчатка. Другие глотают от Свободолюбивой Украинской Птицы. Устала ночью 24 июня главная электроподстанция Севастополя, распределяющая генерацию Балаклавской ТЭС (ПС 330/220/110/35кВ "Севастополь"). Кина не будет, а света, как оказывается, много не бывает", - написал Бровди.

По его словам, работали Птицы 1 ОЦ СБС при координации новосозданного Центра глубинного поражения СБС.

"И да, правильная цифра - 7. Именно туда - семь", - подчеркнул Бровди.

В течение ночи 24 июня, по его словам, "Птицы СБС результативно отработали 48 оперативных и плановых военных целей в оперативной глубине противника на южных оккупированных территориях".

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Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

В ночь против 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северокрымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что именно полуостров остается самым уязвимым звеном российской оккупационной системы.

"Мы всегда с самого начала говорили, что легче всего будет освободить Крым, а не территорию материковой Украины. Почему? Потому что материковая часть примыкает к российской федерации, и там очень мощная логистика. А Крым – это территория, которую захватить можно, но удержать чрезвычайно сложно", - отметил Олег Жданов в комментарии УНН.

По мнению эксперта, нынешние удары имеют не только военный эффект по отрезанию логистики российских войск, но и политический.

"Создание условий для освобождения Крыма сводит на нет все цели, которые путин ставил перед этой войной. Я имею в виду еще 2014 год, когда он говорил о "возвращении в родную гавань" и обещал сделать из Крыма "непотопляемый авианосец". А теперь этот авианосец идет ко дну. Ломается главная политическая цель захвата чужих территорий и уничтожения Украины как государства", – объяснил Жданов.

Удары по крымской логистике ставят россию перед выбором: либо перебрасывать все больше ресурсов на защиту оккупированного полуострова, либо рискнуть постепенной потерей контроля над Крымом.