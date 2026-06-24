В Крыму после ночной атаки блэкаут в Севастополе, фиксируют пожар в районе точки запуска "шахедов"

$44.910.0051.410.05
ukenru
23 июня, 14:12 • 35959 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 73945 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 60352 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
23 июня, 09:04 • 43941 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
23 июня, 08:40 • 48223 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
23 июня, 06:57 • 29763 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 39238 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 94720 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 58990 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 54794 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
55%
749мм
Популярные новости
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС из-за запрета российского газа23 июня, 22:56 • 4344 просмотра
В Крыму прогремела серия взрывов: сообщают об ударах возле железнодорожной станции и работе ПВОVideo23 июня, 23:25 • 7410 просмотра
Польша заявила, что не нуждается в посредниках в отношениях с Украиной23 июня, 23:38 • 18040 просмотра
В Германии из-за сбоя в IT-системе на несколько часов полностью остановили движение поездов24 июня, 00:17 • 11194 просмотра
В Бахчисарае после удара вспыхнули склады бригады МТО Черноморского флота РФ01:25 • 15679 просмотра
публикации
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 35960 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 73948 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 60354 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки23 июня, 09:28 • 38998 просмотра
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 54786 просмотра
Актуальные люди
Ким Чен Ын
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Израиль
Ванкувер
Новая Зеландия
Мексика
Бельгия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 56223 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 59893 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 77492 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 80218 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 95875 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

В Крыму после ночной атаки блэкаут в Севастополе, фиксируют пожар в районе точки запуска "шахедов"

Киев • УНН

 • 1510 просмотра

Во временно оккупированном Крыму в результате ночной воздушной атаки произошли обесточивания, в частности полный блэкаут в Севастополе. Пожар возник возле села Шафранное, где, по данным мониторинга, расположена одна из точек запуска БПЛА типа "Шахед".

В Крыму после ночной атаки блэкаут в Севастополе, фиксируют пожар в районе точки запуска "шахедов"

Во временно оккупированном Крыму сообщают о новых последствиях ночной воздушной атаки, под ударом могла быть точка запуска "шахедов", есть обесточивания, в частности оккупанты говорят о блэкауте в Севастополе, пишет УНН.

Детали

По данным мониторингового телеграм-канала "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки, отмечается пожар возле села Шафранное, к западу от аэродрома "Гвардейское". "Это место известно как одна из точек запуска БПЛА типа "Шахед"/"Герань"", — говорится в сообщении.

В Крыму прогремела серия взрывов: сообщают об ударах возле железнодорожной станции и работе ПВО24.06.26, 02:25 • 7610 просмотров

Также по оккупированному полуострову сообщается об обесточиваниях.

Севастополь полностью остался без света, что подтверждает и оккупационная власть.

По данным мониторингового телеграм-канала "Крымский ветер", было три прилета по главной электроподстанции в Севастополе, возник сильный пожар. Столб черного дыма, как указано, поднимается высоко вверх.

Дым от горящей электроподстанции ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", как отмечается, виден на много километров. Очевидцы утверждают, что ночью насчитали 6-7 прилетов.

Электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", которая питает весь Севастопольский энергорайон, является основным узловым объектом в Севастополе.

Ряд сел Красногвардейского района, как указано, также остались без света.

В Бахчисарае после удара вспыхнули склады бригады МТО Черноморского флота РФ24.06.26, 04:25 • 15781 просмотр

Сообщается о пожаре в месте падения сбитого БПЛА в Симферополе.

OSINT-анализ ASTRA свидетельствует, что в ночь на 24 июня после атаки горела Симферопольская ТЭЦ.

К югу от Керчи отмечается пожар на территории военного городка, сообщает мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки. Два очага пожара, причина возгорания неизвестна. Взрывы в Керчи, как указано, были слышны четыре раза ночью.

Добавим

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня. 

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены  КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, которое характерно для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что именно полуостров остается наиболее уязвимым звеном российской оккупационной системы.

"Мы всегда с самого начала говорили, что легче всего будет освободить Крым, а не территорию материковой Украины. Почему? Потому что материковая часть примыкает к российской федерации, и там очень мощная логистика. А Крым – это территория, которую захватить можно, но удержать чрезвычайно сложно", — отметил Олег Жданов в комментарии УНН

По мнению эксперта, нынешние удары имеют не только военный эффект по отрезанию логистики российских войск, но и политический.

"Создание условий для освобождения Крыма сводит на нет все цели, которые путин ставил перед этой войной. Я имею в виду еще 2014 год, когда он говорил о "возвращении в родную гавань" и обещал сделать из Крыма "непотопляемый авианосец". А теперь этот авианосец идет ко дну. Ломается главная политическая цель захвата чужих территорий и уничтожения Украины как государства", — объяснил Жданов.

Удары по крымской логистике ставят россию перед выбором: либо перебрасывать все больше ресурсов на защиту оккупированного полуострова, либо рисковать постепенной потерей контроля над Крымом.

Юлия Шрамко

Война в Украине