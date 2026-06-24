В Крыму после ночной атаки блэкаут в Севастополе, фиксируют пожар в районе точки запуска "шахедов"

Во временно оккупированном Крыму сообщают о новых последствиях ночной воздушной атаки, под ударом могла быть точка запуска "шахедов", есть обесточивания, в частности оккупанты говорят о блэкауте в Севастополе, пишет УНН.

Детали

По данным мониторингового телеграм-канала "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки, отмечается пожар возле села Шафранное, к западу от аэродрома "Гвардейское". "Это место известно как одна из точек запуска БПЛА типа "Шахед"/"Герань"", — говорится в сообщении.

В Крыму прогремела серия взрывов: сообщают об ударах возле железнодорожной станции и работе ПВО

Также по оккупированному полуострову сообщается об обесточиваниях.

Севастополь полностью остался без света, что подтверждает и оккупационная власть.

По данным мониторингового телеграм-канала "Крымский ветер", было три прилета по главной электроподстанции в Севастополе, возник сильный пожар. Столб черного дыма, как указано, поднимается высоко вверх.

Дым от горящей электроподстанции ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", как отмечается, виден на много километров. Очевидцы утверждают, что ночью насчитали 6-7 прилетов.

Электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", которая питает весь Севастопольский энергорайон, является основным узловым объектом в Севастополе.

Ряд сел Красногвардейского района, как указано, также остались без света.

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Сообщается о пожаре в месте падения сбитого БПЛА в Симферополе.

OSINT-анализ ASTRA свидетельствует, что в ночь на 24 июня после атаки горела Симферопольская ТЭЦ.

К югу от Керчи отмечается пожар на территории военного городка, сообщает мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки. Два очага пожара, причина возгорания неизвестна. Взрывы в Керчи, как указано, были слышны четыре раза ночью.

Добавим

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, которое характерно для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что именно полуостров остается наиболее уязвимым звеном российской оккупационной системы.

"Мы всегда с самого начала говорили, что легче всего будет освободить Крым, а не территорию материковой Украины. Почему? Потому что материковая часть примыкает к российской федерации, и там очень мощная логистика. А Крым – это территория, которую захватить можно, но удержать чрезвычайно сложно", — отметил Олег Жданов в комментарии УНН.

По мнению эксперта, нынешние удары имеют не только военный эффект по отрезанию логистики российских войск, но и политический.

"Создание условий для освобождения Крыма сводит на нет все цели, которые путин ставил перед этой войной. Я имею в виду еще 2014 год, когда он говорил о "возвращении в родную гавань" и обещал сделать из Крыма "непотопляемый авианосец". А теперь этот авианосец идет ко дну. Ломается главная политическая цель захвата чужих территорий и уничтожения Украины как государства", — объяснил Жданов.

Удары по крымской логистике ставят россию перед выбором: либо перебрасывать все больше ресурсов на защиту оккупированного полуострова, либо рисковать постепенной потерей контроля над Крымом.