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Эксруководителю оборонного ГП и трем сотрудникам объявили новые подозрения из-за многомиллионной схемы - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 14982 просмотра

Бывшему исполняющему обязанности гендиректора оборонного предприятия и трем работникам сообщили о новых подозрениях. По данным следствия, они организовали схему демонтажа оборудования и сдачи его в металлолом, нанеся ущерб на миллионы гривен.

Эксруководителю оборонного ГП и трем сотрудникам объявили новые подозрения из-за многомиллионной схемы - Генпрокурор

Бывшему исполняющему обязанности генерального директора государственного предприятия оборонной отрасли и трем его работникам сообщили о новых подозрениях — из-за схемы уничтожения оборонного ГП с убытками на миллионы гривен, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Пока одни работали на оборону страны, другие разбирали оборонное предприятие на металлолом, а средства тратились на приобретение элитных автомобилей. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили новые подозрения бывшему исполняющему обязанности генерального директора государственного предприятия оборонной отрасли и трем его работникам

- написал Кравченко.

По данным следствия, "руководитель бывшего оборонного предприятия, находившегося в стадии приватизации, вместо надлежащего управления его активами фактически вместе с подчиненными организовал схему его уничтожения". "Оборудование демонтировали, распиливали, вывозили и сдавали на металлолом", отметил Генпрокурор.

Правоохранители, по его словам, "задокументировали, как участники схемы по телефону координировали приезд покупателей, подготовку металла и его вывоз в пункт приема".

"Убытки государственному предприятию составляют миллионы гривен", - указал Кравченко.

Однако, по его словам, это не единственный эпизод.

"Ранее этому же бывшему руководителю и главному инженеру уже сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за передачу в пользование складских помещений государственного предприятия без заключения договоров аренды", - отметил Генпрокурор.

Также во время войны, по данным Генпрокурора, "подозреваемый стал фактическим владельцем парка элитных автомобилей, в частности BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago". "По данным следствия, дорогостоящие авто оформляли на родственников и связанных лиц, хотя на самом деле ими владел и пользовался он лично, при этом не декларировал", - указал он.

"Теперь ему сообщено новое подозрение за внесение заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы", - сообщил Кравченко.

Один из самых показательных эпизодов, по его словам, - покупка в 2024 году Audi RS7.

"Автомобиль приобрели за 4 млн грн, а в тот же день оформили на мать подозреваемого, указав в другом договоре стоимость всего 100 тыс. грн. То есть за один день цена автомобиля в документах уменьшилась в 40 раз. Через полгода Audi перерегистрировали на третье лицо уже за 4,2 млн грн, но в декларации за 2024 год этот автомобиль так и не появился", - рассказал Генпрокурор.

Сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год, по его словам, составляет 11,5 млн грн, а за 2025 год - почти 13 млн грн.

Досудебное расследование завершено. Подозреваемым открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

"Оборонные предприятия должны работать на укрепление государства, а не на обогащение их руководителей. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

Разворовали 36 млн грн на оборудовании для самолетов: под подозрением экс-руководитель оборонного предприятия и 9 сообщников27.09.24, 15:17 • 12100 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
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Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины