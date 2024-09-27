Разворовали 36 млн грн на оборудовании для самолетов: под подозрением экс-руководитель оборонного предприятия и 9 сообщников
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили схему хищения 36 млн грн на закупке комплектующих для боевых самолетов ВСУ. Экс-директору госпредприятия и 9 сообщникам сообщено о подозрении, им грозит до 13 лет заключения.
Экс-руководителя оборонного предприятия и девять сообщников заподозрили в хищении 36 млн грн на оборудовании для самолетов, передает УНН со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.
Правоохранители во взаимодействии с руководством Укроборонпрома разоблачили новые эпизоды присвоения бюджетных средств на приобретении комплектующих для боевых самолетов ВСУ.
По данным СБУ, речь идет о преступной схеме, которую правоохранители ликвидировали в декабре 2023 года на одном из оборонных предприятий Украины.
Тогда уже экс-директор завода был уличен в хищении не менее 4 млн грн при закупке модулей к радиолокационным системам на украинские истребители.
Сейчас правоохранители задокументировали дополнительно еще 32 млн грн, которые фигурант вместе с сообщниками вывел «в тень».
Таким образом общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 36 млн грн.
По материалам дела, схема заключалась в приеме на баланс предприятия заведомо бракованных деталей, которые на завод поставляли «свои» предприятия. При этом средства, которые платили за эти неисправные детали, затем обналичивали и распределяли между участниками «схемы».
Сейчас экс-директору госпредприятия (заочно), его бывшему заместителю, шести руководителям подконтрольных фирм и еще двум их сообщникам сообщено (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 2, 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).
Злоумышленникам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.
В СБУ добавили, что бывший глава госпредприятия скрывается от правосудия за пределами Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления.
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