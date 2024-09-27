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Разворовали 36 млн грн на оборудовании для самолетов: под подозрением экс-руководитель оборонного предприятия и 9 сообщников

Разворовали 36 млн грн на оборудовании для самолетов: под подозрением экс-руководитель оборонного предприятия и 9 сообщников

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 12:17  •  4074 просмотра

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Правоохранители разоблачили схему хищения 36 млн грн на закупке комплектующих для боевых самолетов ВСУ. Экс-директору госпредприятия и 9 сообщникам сообщено о подозрении, им грозит до 13 лет заключения.

Экс-руководителя оборонного предприятия и девять сообщников заподозрили в хищении 36 млн грн на оборудовании для самолетов, передает УНН со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

Правоохранители во взаимодействии с руководством Укроборонпрома разоблачили новые эпизоды присвоения бюджетных средств на приобретении комплектующих для боевых самолетов ВСУ.

По данным СБУ, речь идет о преступной схеме, которую правоохранители ликвидировали в декабре 2023 года на одном из оборонных предприятий Украины.

Тогда уже экс-директор завода был уличен в хищении не менее 4 млн грн при закупке модулей к радиолокационным системам на украинские истребители.

Сейчас правоохранители задокументировали дополнительно еще 32 млн грн, которые фигурант вместе с сообщниками вывел «в тень».

Таким образом общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 36 млн грн.

По материалам дела, схема заключалась в приеме на баланс предприятия заведомо бракованных деталей, которые на завод поставляли «свои» предприятия. При этом средства, которые платили за эти неисправные детали, затем обналичивали и распределяли между участниками «схемы».

Сейчас экс-директору госпредприятия (заочно), его бывшему заместителю, шести руководителям подконтрольных фирм и еще двум их сообщникам сообщено (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 2, 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).

Злоумышленникам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

В СБУ добавили, что бывший глава госпредприятия скрывается от правосудия за пределами Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления.

Хищение 138 млн грн на нужды ВСУ: по Украине провели десятки обысков, подозрения получили 30 служащих19 июля 2024, 10:27 • 21668 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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