В ходе масштабной спецоперации по хищению бюджетных средств, выделенных на нужды ВСУ, было проведено более 70 обысков по всей территории Украины. Сообщено 30 подозрений служащим. Общая сумма ущерба государству - более 138 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве спецпрокуратур в сфере обороны Офиса Генпрокурора совместно с ГБР, СБУ, НПУ, УСР, БЭБ и при содействии руководства Минобороны и ВСУ проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. Общая сумма ущерба государству - более 138 млн грн, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что причастными к хищениям средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах Украины. Отдельные должностные лица также уличены в халатном отношении к военной службе и незаконном обогащении.

По результатам следственных действий задержаны и сообщено о подозрении 30 лицам, из них 15 - в составе организованных преступных групп.

Среди подозреваемых - 3 начальника квартирно-эксплуатационных управлений в г. Харькове, на Николаевщине и Днепропетровщине, 7 начальников квартирно-эксплуатационных отделов в городах Кропивницком, Чернигове, Львове, на Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур, - информирует ОГП.

Отмечается, что должностным лицам инкриминируют растрату и присвоение средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, проведение строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также злоупотребление служебным положением, халатное отношение к военной службе, создание, руководство преступной организацией и участие в ней.

Одному из подозреваемых - начальнику регионального КЭО инкриминируется незаконное приобретение активов на сумму 11,7 млн грн в виде коммерческого имущества, земельных участков, других средств и вещей через оформление их на доверенное лицо, - сообщает ОГП.

Подчеркивается, что в рамках следствия правоохранители провели более 70 обысков в помещениях структурных подразделений территориальных КЭУ и предприятий по всей территории Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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