В Виннице СБУ ликвидировала масштабную схему хищения средств на обеспечении военных

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  38358 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  100856 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  108512 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  117373 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  116811 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  117473 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  141791 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  152899 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  139757 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
25.02.24  •  134017 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Виннице СБУ ликвидировала масштабную схему хищения средств на обеспечении военных

В Виннице СБУ ликвидировала масштабную схему хищения средств на обеспечении военных

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 15:45  •  7651 просмотра

Read in English

В Виннице правоохранители ликвидировали масштабную схему хищения государственных средств, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины, через завышенные контракты на поставку военной техники на сумму более 4 миллионов гривен.

В Виннице правоохранители ликвидировали масштабную схему хищения государственных средств, выделенных на материальное обеспечение подразделений Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Винницкой области, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, к сделке причастен начальник учреждения Минобороны, которое осуществляет оборонные закупки и двое его подчиненных. 

Именно они являются организаторами механизма хищения около 4,3 млн грн бюджетных средств, которые были выделены на закупку крупной партии военного имущества для ряда воинских частей Украины.

В ходе проведения санкционированных обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:

  • финансово-хозяйственную документацию и "черновую" бухгалтерию;
  • около 1 миллиона гривен наличными, добытых преступным путем.  

На основании собранных доказательств организатору сделки и двум сообщникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в составе организованной группы)

- резюмировали в СБУ.

Яиц по 17 больше будет: Минобороны обновило систему закупок продуктов для ВСУ15 февраля 2024, 07:19 • 30270 просмотров

Фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Дополнение

Отмечается, что для реализации преступной схемы в 2023 году чиновник заключил соглашение на закупку военного имущества у частной компании на почти 11 миллионов гривен.

Установлено, что фигуранты привлекли местную торговую компанию, чтобы скрыть "откаты". В частности, злоумышленники внесли недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию для легализации своей "прибыли".

Как следствие, бюджетные деньги были переведены на счета предприятия, которое не имело материальной базы и транспорта для выполнения условий договора.

Инициированные СБУ товароведческая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности и нанесенного ущерба на почти 4,3 млн грн.

Напомним

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему, по которой Министерство обороны закупало продукты питания по завышенным ценам, что позволило некоторым поставщикам получать сверхприбыли из военного бюджета.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
vinnitsaВинница
У Вінниці СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання коштів на забезпеченні військових
Vinnytsia region: SBU dismantles large-scale scheme of embezzlement of funds for military
Новости по теме

В Виннице СБУ ликвидировала масштабную схему хищения средств на обеспечении военных

В Виннице правоохранители ликвидировали масштабную схему хищения государственных средств, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины, через завышенные контракты на поставку военной техники на сумму более 4 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  7651 просмотра
В Виннице СБУ ликвидировала масштабную схему хищения средств на обеспечении военных

Премьер Болгарии Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата, президент Зеленский попросил еще ПВО

Премьер-министр Болгарии Денков подарил президенту Украины Зеленскому меч хана Кубрата, а Зеленский в шутку попросил больше систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

Война •   •  13590 просмотра
Премьер Болгарии Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата, президент Зеленский попросил еще ПВО

В Брюсселе полиция применила водометы против протестующих фермеров

Фермеры протестовали возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе против нечестной, по их мнению, конкуренции из-за рубежа. Правоохранители применили водометы против протестующих, которые бросали бутылки и яйца.

Новости Мира •   •  9248 просмотра
В Брюсселе полиция применила водометы против протестующих фермеров

В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА

Из-за российских обстрелов в Херсоне в центре города были слышны взрывы, и глава МБА призвал жителей переехать в более безопасные места.

Война •   •  11982 просмотра
В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА

путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф

путин подписал указ о "присоединении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Южного военного округа россии.

Война •   •  14198 просмотра
путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф

"Промывают мозги" украинской молодежи: оккупанты привлекают украинцев с ВОТ на "всемирный фестиваль"

Оккупанты свозят украинскую молодежь с оккупированных территорий на "всемирный фестиваль", используя директоров школ и пророссийские организации для промывки мозгов.

Война •   •  12178 просмотра
"Промывают мозги" украинской молодежи: оккупанты привлекают украинцев с ВОТ на "всемирный фестиваль"

"Ситуация сложная, но контролируемая": Зеленский о положении в Украине

Зеленский заявил, что ситуация в украинской экономике и на фронте является сложной, но контролируемой во время встречи с премьер-министром Болгарии, где они обсуждали подписание соглашения о гарантиях безопасности с Украиной.

Война •   •  15885 просмотра
"Ситуация сложная, но контролируемая": Зеленский о положении в Украине

Выдуривал деньги у родственников украинских военных: разоблачен заключенный Житомирского исправительного учреждения

Служба безопасности Украины разоблачила заключенного Житомирской исправительной колонии, который требовал деньги у родственников пленных или пропавших без вести на фронте украинских военнослужащих, обещая посодействовать в их розыске и возвращении домой.

Криминал и ЧП •   •  10340 просмотра
Выдуривал деньги у родственников украинских военных: разоблачен заключенный Житомирского исправительного учреждения

Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов

Украинские операторы беспилотников из 1-й отдельной танковой Северской бригады за неделю уничтожили десять российских беспилотников на Запорожском направлении.

Война •   •  12737 просмотра
Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов

Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии

Премьер-министр Болгарии сообщил, что вопрос подписания гарантий безопасности Украине будет обсуждаться и решение будет принято после консультаций.

Политика •   •  14183 просмотра
Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии