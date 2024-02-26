В Виннице СБУ ликвидировала масштабную схему хищения средств на обеспечении военных
Киев • УНН
В Виннице правоохранители ликвидировали масштабную схему хищения государственных средств, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины, через завышенные контракты на поставку военной техники на сумму более 4 миллионов гривен.
В Виннице правоохранители ликвидировали масштабную схему хищения государственных средств, выделенных на материальное обеспечение подразделений Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Винницкой области, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, к сделке причастен начальник учреждения Минобороны, которое осуществляет оборонные закупки и двое его подчиненных.
Именно они являются организаторами механизма хищения около 4,3 млн грн бюджетных средств, которые были выделены на закупку крупной партии военного имущества для ряда воинских частей Украины.
В ходе проведения санкционированных обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:
- финансово-хозяйственную документацию и "черновую" бухгалтерию;
- около 1 миллиона гривен наличными, добытых преступным путем.
На основании собранных доказательств организатору сделки и двум сообщникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в составе организованной группы)
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Фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Дополнение
Отмечается, что для реализации преступной схемы в 2023 году чиновник заключил соглашение на закупку военного имущества у частной компании на почти 11 миллионов гривен.
Установлено, что фигуранты привлекли местную торговую компанию, чтобы скрыть "откаты". В частности, злоумышленники внесли недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию для легализации своей "прибыли".
Как следствие, бюджетные деньги были переведены на счета предприятия, которое не имело материальной базы и транспорта для выполнения условий договора.
Инициированные СБУ товароведческая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности и нанесенного ущерба на почти 4,3 млн грн.
Напомним
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему, по которой Министерство обороны закупало продукты питания по завышенным ценам, что позволило некоторым поставщикам получать сверхприбыли из военного бюджета.
В Виннице СБУ ликвидировала масштабную схему хищения средств на обеспечении военных
В Виннице правоохранители ликвидировали масштабную схему хищения государственных средств, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины, через завышенные контракты на поставку военной техники на сумму более 4 миллионов гривен.
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