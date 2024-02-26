У Вінниці СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання коштів на забезпеченні військових
Київ • УНН
У Вінниці правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання державних коштів, призначених для потреб Збройних Сил України, через завищені контракти на постачання військової техніки на суму понад 4 мільйони гривень.
У Вінниці правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання державних коштів, виділених на матеріальне забезпечення підрозділів Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Вінницькій області, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, до оборудки причетний начальник установи Міноборони, яка здійснює оборонні закупки та двоє його підлеглих.
Саме вони є організаторами механізму розкрадання близько 4,3 млн грн бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю великої партії військового майна для ряду військових частин України.
У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено:
- фінансово-господарську документацію та «чорнову» бухгалтерію;
- близько 1 мільйона гривень готівкою, здобутих злочинним шляхом.
На підставі зібраних доказів організатору оборудки та двом спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в складі організованої групи)
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Фігурантам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Доповнення
Зазначається, що для реалізації злочинної схеми у 2023 році посадовець уклав угоду на закупівлю військового майна у приватної компанії на майже 11 мільйонів гривень.
Встановлено, що фігуранти залучили місцеву торговельну компанію, щоб приховати "відкати". Зокрема, зловмисники внесли недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації для легалізації свого "прибутку".
Як наслідок, бюджетні гроші було переведено на рахунки підприємства, яке не мало матеріальної бази і транспорту для виконання умов договору.
Ініційовані СБУ товарознавча та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності та завданих збитків на майже 4,3 млн грн.
Нагадаємо
Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили корупційну схему, за якою Міністерство оборони закуповувало продукти харчування за завищеними цінами, що дозволило деяким постачальникам отримувати надприбутки з військового бюджету.