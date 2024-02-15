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Яєць по 17 більше буде: Міноборони оновило систему закупівель для ЗСУ

Яєць по 17 більше буде: Міноборони оновило систему закупівель для ЗСУ

Київ • УНН

 • 31930 перегляди

Міністерство оборони України впроваджує нову систему закупівель відповідно до стандартів НАТО для усунення корупційних ризиків у сфері закупівель для Збройних Сил.

Міністерство оборони України запроваджує нову архітектуру закупівель відповідно до стандартів країн НАТО. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Деталі 

У відомстві наголошують, що нова система закупівель та активна співпраця з правоохоронними органами допоможе ліквідувати ризики проявів корупції під час закупівель для ЗСУ.

Міноборони запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть постачати продукти військовим

- підкреслили у відомстві.

Наприклад, якщо раніше, за даними НАБУ, постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 грн/кг, то одному з тендерів Міноборони в грудні 2023 року вказало граничну ціну 10,35 грн. Схожа ситуація з капустою (28 грн і 14,54 грн відповідно) та цибулею (39 грн та 22,86 грн відповідно).

Започаткована кардинальна реформа закупівель. Нова система передбачає дворівневий механізм – Міноборони встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить нова агенція "Державний оператор тилу". Раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів. Розподіл обов'язків повинен ліквідувати корупційні ризики

- пояснили в міністерстві. 

У НАБУ назвали передумови корупційних схем в Міноборони на закупівлях харчів14.02.24, 14:36 • 24778 переглядiв

Доповнення

У відомстві пояснили, що до травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували продукти харчування військовим частинам.

 Для цього, вони напередодні тендеру встановлювали неконкурентно низьку вартість на весь набір харчування, до якого входили всі продукти. Це дозволяло виграти тендер. А після перемоги, компанія-постачальник вносила зміни у вартість окремих продуктів. А саме у бік збільшення ціни на масові групи товарів, такі як овочі, фрукти, молочні та м'ясні вироби тощо. І знижували ціни на неходові товари Такі, як полуниця, лохина.

Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою з'явилися сумновідомі "яйця по 17 грн" 

- підкреслили у відомстві. 

Нагадаємо

Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили корупційну схему, за якою Міністерство оборони закуповувало продукти харчування за завищеними цінами, що дозволило деяким постачальникам отримувати надприбутки з військового бюджету.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітикаКримінал та НП
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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