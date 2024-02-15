Яиц по 17 больше будет: Минобороны обновило систему закупок продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины вводит новую архитектуру закупок в соответствии со стандартами стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что новая система закупок и активное сотрудничество с правоохранительными органами поможет ликвидировать риски проявлений коррупции при закупках для ВСУ.

Минобороны ввело предельные цены на продукты, выше которых поставщики не могут поставлять продукты военным - подчеркнули в ведомстве.

Например, если раньше, по данным НАБУ, поставщики устанавливали закупочную цену на картофель 16 грн/кг, то на одном из тендеров Минобороны в декабре 2023 года указало предельную цену 10,35 грн. Похожая ситуация с капустой (28 грн и 14,54 грн соответственно) и луком (39 грн и 22,86 грн соответственно).

Начата кардинальная реформа закупок. Новая система предусматривает двухуровневый механизм - Минобороны устанавливает правила закупок и проверяет качество, а непосредственные закупки проводит новое агентство "Государственный оператор тыла". Ранее эти функции сосредотачивались в министерстве, что могло приводить к конфликту интересов. Распределение обязанностей должно ликвидировать коррупционные риски - объяснили в министерстве.

В НАБУ назвали предпосылки коррупционных схем в Минобороны на закупках продуктов

Дополнение

В ведомстве пояснили, что до мая 2023 года поставщики могли фактически самостоятельно устанавливать цены, по которым они отгружали продукты питания военным частям.

Для этого, они накануне тендера устанавливали неконкурентно низкую стоимость на весь набор питания, в который входили все продукты. Это позволяло выиграть тендер. А после победы, компания-поставщик вносила изменения в стоимость отдельных продуктов. А именно в сторону увеличения цены на массовые группы товаров, такие как овощи, фрукты, молочные и мясные изделия и тому подобное. И снижали цены на неходовые товары Такие, как клубника, голубика.

Это позволяло оставлять суммарную цену продуктового набора неизменной. Именно по такой схеме появились печально известные "яйца по 17 грн" - подчеркнули в ведомстве.

Напомним

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему, по которой Министерство обороны закупало продукты питания по завышенным ценам, что позволило некоторым поставщикам получать сверхприбыли из военного бюджета.