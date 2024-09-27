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Розікрали 36 млн грн на обладнанні для літаків: під підозрою екскерівник оборонного підприємства та 9 спільників

Розікрали 36 млн грн на обладнанні для літаків: під підозрою екскерівник оборонного підприємства та 9 спільників

Київ • УНН

 • 11946 перегляди

Правоохоронці викрили схему розкрадання 36 млн грн на закупівлі комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Ексдиректору держпідприємства та 9 спільникам повідомлено про підозру, їм загрожує до 13 років ув'язнення.

Екскерівника оборонного підприємства та дев’ятьох спільників запідозрили у розкраданні 36 млн грн на обладнанні для літаків, передає УНН із посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

Правоохоронці у взаємодії з керівництвом Укроборонпрому викрили нові епізоди привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.

За даними СБУ, мова йде про злочинну схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України.

Тоді вже ексдиректора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 млн грн під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі.

Наразі правоохоронці задокументували додатково ще 32 млн грн, які фігурант разом із спільниками вивів "у тінь".

Таким чином загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 36 млн грн.

За матеріалами справи, схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які на завод постачали "свої" підприємства. При цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками "схеми".

Наразі ексдиректору держпідприємства (заочно), його колишній заступниці, шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам повідомлено (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).

Зловмисникам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У СБУ додали, що колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

Розкрадання 138 млн грн на потреби ЗСУ: по Україні провели десятки обшуків, підозри отримали 30 службовців19.07.24, 13:27 • 21892 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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