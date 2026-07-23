ЕС готовится утвердить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT

Греческой судоходной компании Dynagas будет разрешено продолжать перевозки российского сжиженного природного газа в рамках новых санкций против Москвы, которые должны быть согласованы странами ЕС, со ссылкой на трех дипломатов, проинформированных о переговорах, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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"Соглашение, которое еще должны одобрить посланники ЕС-27 в четверг, позволит компаниям блока продолжать транспортировать московский экспорт СПГ в третьи страны в течение 12-месячного периода, который может быть продлен", сообщили источники. Однако объемы будут ограничены уровнем 2025 года.

Страны также должны подписать продление потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 долларов за баррель на год, на фоне того, как они стремятся продлить ограничение доходов Москвы от ископаемого топлива.

В противном случае это ограничение автоматически увеличилось бы в четверг из-за системы, которая сравнивает его с мировой ценой на нефть. Цены на нефть достигли шестинедельного максимума свыше 95 долларов за баррель ранее в среду после более чем недели ударов США и Ирана. Судоходство через ключевой водный путь Ормузского пролива почти полностью остановилось.

Брюссель ввел 20 пакетов санкций против Москвы с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Некоторые государства-члены и Европейская комиссия хотели запретить транспортировку российского СПГ в третьи страны в последнем пакете, но их предложения встретили все более громкое сопротивление со стороны других, обеспокоенных ущербом для своих экономических интересов.

"Компромисс, достигнутый в последнюю минуту, произошел после значительного сопротивления со стороны Афин и других столиц ЕС, которые утверждали, что это навредит определенным отраслям промышленности или компаниям в их странах", пишет издание.

Афины, в частности, выступили против пакета санкций от имени Dynagas, которая принадлежит миллиардеру Георгию Прокопиу и эксплуатирует 27 газовозов, согласно порталу морских данных Equasis.

Греция блокирует 21-й пакет санкций ЕС против рф - FT

К ним относится треть флота танкеров Arc7, построенных для работы в ледяных арктических водах вокруг российского завода "Ямал СПГ".

Афины более недели откладывали одобрение 21-го пакета санкций ЕС против России, оставляя под вопросом другие меры, такие как санкции против большего количества банков, криптовалютных сетей и военно-промышленных компаний, указывает издание.

Поздно вечером в среду один высокопоставленный чиновник ЕС назвал предложенное соглашение "возмутительным", что отражает растущую сложность достижения консенсуса по дополнительным мерам против России.