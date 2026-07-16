Греция блокирует 21-й пакет санкций ЕС против рф - FT

Греция выступает против нового пакета санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas, судоходную компанию, принадлежащую греческому магнату Георгию Прокопиу, которая специализируется на транспортировке российских грузов с завода по производству сжиженного природного газа в Арктическом регионе, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Посол Афин при ЕС заявил в среду своим коллегам-посланникам, что запланированные санкции, которые запретят транспортировку российского СПГ в третьи страны, "разрушат" Dynagas, сообщили два источника, информированных о его замечаниях.

Еще двое человек подтвердили, что посол назвал Dynagas причиной того, что Греция не может поддержать санкции.

По данным Equasis, портала морских данных, Dynagas эксплуатирует 27 газовых танкеров. К ним относится треть флота танкеров Arc7, которые построены для работы в ледяных арктических водах вблизи завода "Ямал СПГ".

Возражение Греции задержало одобрение 21-го пакета санкций ЕС против россии, который требует единогласной поддержки, на неделю, оставив другие меры, такие как санкции против большего количества банков, криптовалютных сетей и военно-промышленных компаний, в подвешенном состоянии.

Пакет также включает механизм снижения потолка цены на российскую нефть, выше которого компании не могут легально покупать и транспортировать ее.

Послы в среду вечером были вынуждены согласиться на экстренное продление существующей цены 44,10 долларов за баррель на неделю, чтобы выиграть больше времени для переговоров. Без решения цена значительно выросла бы из-за роста мировых цен, вызванного войной с Ираном, что принесло бы москве миллиарды дополнительных доходов.

Продление также было разработано для изучения экономических и технических последствий санкций, включая запрет на транспортировку СПГ, по словам чиновника ЕС, информированного о решении.

Другие дипломаты ЕС утверждают, что все государства-члены потеряли часть бизнеса в результате санкций, чтобы нанести экономический ущерб москве.

Кая Каллас, главный дипломат ЕС, в понедельник заявила, что сожалеет о том, что ЕС не достиг соглашения по 21-му пакету. "Конечно, государства-члены имеют разные причины [для того, чтобы выступать против этого]", – сказала она.

"Наша цель – достичь соглашения. Если у нас не будет соглашения, тогда мы начнем работать над планом Б", – добавила Каллас, имея в виду потолок цены на нефть.

Прокопиу владеет как Dynagas, так и Dynacom, нефтеналивным танкерным бизнесом, который за последние три года заработал как минимум 915 миллионов долларов на торговле российской нефтью – больше, чем любая другая греческая судоходная компания, пишет издание.

По расчетам FT, использующим данные Kpler, компании по обработке данных и аналитики, Dynagas перевезла более 10 миллионов тонн российского СПГ с начала 2025 года на 11 судах. FT определила 11 судов Dynagas, которые совершили 144 рейса за это время.

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