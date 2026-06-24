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В Бахчисарае после удара вспыхнули склады бригады МТО Черноморского флота РФ

Киев • УНН

 • 2146 просмотра

Во временно оккупированном Бахчисарае возник пожар на складах 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ. Бригада отвечает за поставки топлива, продовольствия и боеприпасов.

В Бахчисарае после удара вспыхнули склады бригады МТО Черноморского флота РФ

Во временно оккупированном Бахчисарае после удара возник пожар на складах 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Подробности

По данным источника, возгорание зафиксировано в районе улиц Чехова и Симферопольской. Речь идет о территории воинской части №73998, где дислоцируется 133-я отдельная бригада материально-технического обеспечения ЧФ РФ.

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О последствиях удара и масштабах повреждений официальной информации на данный момент нет. В то же время очевидцы сообщают о пожаре на территории складов.

Бригада обеспечивает топливом, продовольствием и боеприпасами

133-я бригада отвечает за тыловое обеспечение подразделений Черноморского флота России. В ее функции входит поставка продовольствия, горючего, боеприпасов, а также ремонт военной техники и материальное обеспечение флотских соединений.

Информация о возможных потерях техники или запасов уточняется.

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