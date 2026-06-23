Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал больше не существует: военные показали кадры поражения

Железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, во временно оккупированном Крыму, возле села Раздольное был уничтожен подразделениями Middle Strike Сил специальных операций во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО, сообщает УНН.

"Это была стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов. Объект был частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств в двух ключевых направлениях: с территории рф через Крым – для обеспечения группировки войск на южном направлении, а также внутри полуострова – для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры", - сообщили в Силах спецопераций.

Дроны ССО в ночь на 22 июня точными ударами уничтожили мост: разрушено как железнодорожное полотно, так и произошло обрушение одного из пролетов.

В то же время подпольщики Движения сопротивления ССО сообщили о прибытии специальной ремонтной железнодорожной техники к объекту. Была начата вторая фаза миссии. В ночь на 23 июня дроны ССО поразили как ремонтную технику, так и повторно остатки моста.

По информации OSINT-расследователей, мост был поражен ударными БпЛА Fire Point. Очевидно, речь идет о дронах FP-2, которые применяются для ударов средней дальности.

Украинские военные подчеркнули, что продолжают разрушать военную логистику врага, снижая его наступательный и оборонительный потенциал.

"Отрезание" Крыма разрушает одну из главных целей путина

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществлены с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под удар попал мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, которое характерно для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что именно полуостров остается наиболее уязвимым звеном российской оккупационной системы.

Мы всегда с самого начала говорили, что легче всего будет освободить Крым, а не территорию материковой Украины. Почему? Потому что материковая часть примыкает к российской федерации, и там очень мощная логистика. А Крым – это территория, которую захватить можно, но удержать чрезвычайно сложно Олег Жданов в комментарии УНН.

По мнению эксперта, нынешние удары имеют не только военный эффект по отрезанию логистики российских войск, но и политический.

"Создание условий для освобождения Крыма сводит на нет все цели, которые путин ставил перед этой войной. Я имею в виду еще 2014 год, когда он говорил о "возвращении в родную гавань" и обещал сделать из Крыма "непотопляемый авианосец". А теперь этот авианосец идет ко дну. Ломается главная политическая цель захвата чужих территорий и уничтожения Украины как государства", – пояснил Жданов.

Удары по крымской логистике ставят россию перед выбором: либо перебрасывать все больше ресурсов на защиту оккупированного полуострова, либо рисковать постепенной потерей контроля над Крымом.