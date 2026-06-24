В Крыму прогремела серия взрывов: сообщают об ударах возле железнодорожной станции и работе ПВО
Киев • УНН
В ночь на 24 июня в оккупированном Крыму произошли взрывы в нескольких районах, в том числе возле железнодорожной станции в Кировском. Местные жители сообщали о пролете дронов и ракет, а в Симферополе от взрывов дрожали окна.
В ночь на 24 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов в нескольких районах полуострова. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
По данным канала, взрывы и стрельбу фиксировали в Симферопольском районе, Красноперекопске, Кировском районе, Гвардейском и Севастополе. Около 00:30 сообщалось о прилете в районе железнодорожной станции в поселке Кировское, после чего, по словам очевидцев, там продолжалась детонация.
Над полуостровом фиксировали дроны и ракеты
Местные жители также сообщали о пролете беспилотников и работе мобильных огневых групп. В частности, попытки сбить дроны фиксировались в Советском районе и возле поселка ГРЭС в Симферополе.
Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал больше не существует: военные показали кадры поражения 23.06.26, 15:34 • 4704 просмотра
По информации "Крымского ветра", между 01:20 и 01:37 жители разных районов Крыма наблюдали пролет ракет или реактивных беспилотников. Российские Z-паблики в это время сообщали об угрозе ударов ракетами "Нептун".
В Симферополе от взрывов дрожали окна
После 01:00 поступали многочисленные сообщения о мощных взрывах в Симферополе и его окрестностях. Жители города утверждали, что от взрывных волн дрожали окна и двери в домах.
В то же время российские оккупационные службы лишь около двух часов ночи объявили беспилотную опасность. После взрыва в Севастополе оккупационная власть также сообщила о воздушной тревоге. Официальной информации о последствиях ночной атаки пока нет.
После атак без света осталась почти половина оккупированного Крыма23.06.26, 23:59 • 2488 просмотров