В Крыму прогремела серия взрывов: сообщают об ударах возле железнодорожной станции и работе ПВО

В ночь на 24 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов в нескольких районах полуострова. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По данным канала, взрывы и стрельбу фиксировали в Симферопольском районе, Красноперекопске, Кировском районе, Гвардейском и Севастополе. Около 00:30 сообщалось о прилете в районе железнодорожной станции в поселке Кировское, после чего, по словам очевидцев, там продолжалась детонация.

Над полуостровом фиксировали дроны и ракеты

Местные жители также сообщали о пролете беспилотников и работе мобильных огневых групп. В частности, попытки сбить дроны фиксировались в Советском районе и возле поселка ГРЭС в Симферополе.

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По информации "Крымского ветра", между 01:20 и 01:37 жители разных районов Крыма наблюдали пролет ракет или реактивных беспилотников. Российские Z-паблики в это время сообщали об угрозе ударов ракетами "Нептун".

В Симферополе от взрывов дрожали окна

После 01:00 поступали многочисленные сообщения о мощных взрывах в Симферополе и его окрестностях. Жители города утверждали, что от взрывных волн дрожали окна и двери в домах.

В то же время российские оккупационные службы лишь около двух часов ночи объявили беспилотную опасность. После взрыва в Севастополе оккупационная власть также сообщила о воздушной тревоге. Официальной информации о последствиях ночной атаки пока нет.

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