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После атак без света осталась почти половина оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 846 просмотра

На временно оккупированном Крымском полуострове без электроснабжения осталась примерно половина территории. Оккупационные власти ввели превентивные графики веерных отключений из-за атак на энергосистему.

После атак без света осталась почти половина оккупированного Крыма

На временно оккупированном Крымском полуострове без электроснабжения осталась примерно половина территории. Об этом заявил назначенный РФ советник так называемого «главы» Крыма Олег Крючков, сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам Крючкова, на полуострове ввели превентивные графики веерных отключений из-за ситуации в энергосистеме.

Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма. Происходит маневрирование, переброска мощностей. Графики веерных отключений введены превентивно

– заявил он.

Оккупационная власть сообщила о проблемах в энергосистеме

Крючков отметил, что отключения могут применяться периодически в зависимости от нагрузки на энергосистему и текущей ситуации.

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По предварительным данным, без электроснабжения осталось около половины территории полуострова.

Накануне Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ во временно оккупированном Крыму.

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Степан Гафтко

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