После атак без света осталась почти половина оккупированного Крыма

На временно оккупированном Крымском полуострове без электроснабжения осталась примерно половина территории. Об этом заявил назначенный РФ советник так называемого «главы» Крыма Олег Крючков, сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам Крючкова, на полуострове ввели превентивные графики веерных отключений из-за ситуации в энергосистеме.

Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма. Происходит маневрирование, переброска мощностей. Графики веерных отключений введены превентивно – заявил он.

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Крючков отметил, что отключения могут применяться периодически в зависимости от нагрузки на энергосистему и текущей ситуации.

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По предварительным данным, без электроснабжения осталось около половины территории полуострова.

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