Часть Крыма осталась без света после удара БПЛА по ТЭЦ в Керчи
Киев • УНН
Украинские БПЛА нанесли удар по ТЭЦ в Керчи, оставив часть оккупированного Крыма без света. Над станцией поднялся шлейф дыма длиной 47 км из-за возгорания резервуарного парка с топливом.
Часть оккупированного Крыма в результате ударов украинских БПЛА по теплоэлектростанции в Керчи осталась без света. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.
Детали
По предварительным данным, речь идет о ТЭЦ в районе Аршинцево. Ранее она работала на угле, но впоследствии ее перевели на газ. При этом в качестве резервного топлива там используется мазут.
Над ней поднялся шлейф дыма длиной 47 километров - одновременно там загорелся резервуарный парк с горючим.
Также сообщается об ударе по нефтебазе, ТЭС-Терминалу, портовой инфраструктуре, объектам в районе Геническа и Арабатской стрелки.
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