Часть Крыма осталась без света после удара БПЛА по ТЭЦ в Керчи

Фото: t.me/Crimeanwind

Часть оккупированного Крыма в результате ударов украинских БПЛА по теплоэлектростанции в Керчи осталась без света. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

По предварительным данным, речь идет о ТЭЦ в районе Аршинцево. Ранее она работала на угле, но впоследствии ее перевели на газ. При этом в качестве резервного топлива там используется мазут.

Над ней поднялся шлейф дыма длиной 47 километров - одновременно там загорелся резервуарный парк с горючим.

Также сообщается об ударе по нефтебазе, ТЭС-Терминалу, портовой инфраструктуре, объектам в районе Геническа и Арабатской стрелки.

После ночной атаки в Крыму и порту "Кавказ" зафиксировали несколько очагов пожара