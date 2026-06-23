После ночной атаки в Крыму и порту "Кавказ" зафиксировали несколько очагов пожара

На Керченском полуострове и в районе порта "Кавказ" после ночных взрывов зафиксирован ряд пожаров. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.

Детали

По информации канала, новые очаги возгорания обнаружены на территории нефтетерминала в Керчи, который был атакован 21 июня и продолжает гореть. Накануне местные жители также сообщали о взрывах в этом районе.

Кроме того, пожар зафиксировали на въезде в Керчь, где, по данным "Крымского ветра", расположена позиция зенитных ракетных комплексов С-300/С-400.

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Еще один очаг пожара, по данным спутникового мониторинга, обнаружен вблизи поселка Багерово, где также расположена позиция комплексов С-300/С-400.

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Новые следы возгорания также зафиксированы на территории нефтетерминала в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

Отдельно "Крымский ветер" сообщает о пожаре в районе электроподстанции ПС 220/35 кВ "НС-2" к северу от села Николаевка Советского района Крыма.

По данным мониторинговой группы, эта подстанция обеспечивает работу насосной станции.

Официальной информации от российских властей относительно причин пожаров и возможных последствий на момент публикации не поступало.

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