В Крыму сообщили о взрывах и атаке дронов, движение по Крымскому мосту перекрыли
Киев • УНН
В ночь на 23 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы в нескольких районах из-за атаки украинских беспилотников. Движение по Крымскому мосту было перекрыто, а российская ПВО безуспешно пыталась сбивать дроны.
В ночь на 23 июня во временно оккупированном Крыму раздаются серия взрывов на фоне сообщений об атаке беспилотников. Также перекрыто движение по Крымскому мосту, сообщают мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" и партизанское движение АТЕШ, пишет УНН.
Детали
По данным "Крымского ветра", около полуночи движение по Крымскому мосту было остановлено. Очевидцы сообщали о стрельбе трассирующими боеприпасами в районе мостового перехода.
Впоследствии над Советским районом Крыма зафиксировали беспилотники, по которым, по информации канала, пытались работать российские силы ПВО.
Взрывы раздавались в нескольких районах полуострова
Около 01:00 стало известно о взрывах в Нижнегорском районе. Также сообщалось о движении дронов над районом.
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции Киева22.06.26, 15:03 • 25273 просмотра
В Феодосии, по информации подписчиков "Крымского ветра", в 00:58 прогремели два взрыва.
В свою очередь в АТЕШ заявили, что в небе над Крымом находилась большая группа украинских беспилотников.
ПВО рашистов безуспешно пытается их сбивать. Пока не получается
Позже АТЕШ также сообщил о нескольких взрывах в Симферополе.
Официальной информации от российских властей о последствиях атаки на момент публикации не поступало.
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22.06.26, 22:28 • 8294 просмотра