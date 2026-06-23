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В Крыму сообщили о взрывах и атаке дронов, движение по Крымскому мосту перекрыли

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

В ночь на 23 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы в нескольких районах из-за атаки украинских беспилотников. Движение по Крымскому мосту было перекрыто, а российская ПВО безуспешно пыталась сбивать дроны.

В Крыму сообщили о взрывах и атаке дронов, движение по Крымскому мосту перекрыли

В ночь на 23 июня во временно оккупированном Крыму раздаются серия взрывов на фоне сообщений об атаке беспилотников. Также перекрыто движение по Крымскому мосту, сообщают мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" и партизанское движение АТЕШ, пишет УНН.

Детали

По данным "Крымского ветра", около полуночи движение по Крымскому мосту было остановлено. Очевидцы сообщали о стрельбе трассирующими боеприпасами в районе мостового перехода.

Впоследствии над Советским районом Крыма зафиксировали беспилотники, по которым, по информации канала, пытались работать российские силы ПВО.

Взрывы раздавались в нескольких районах полуострова

Около 01:00 стало известно о взрывах в Нижнегорском районе. Также сообщалось о движении дронов над районом.

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В Феодосии, по информации подписчиков "Крымского ветра", в 00:58 прогремели два взрыва.

В свою очередь в АТЕШ заявили, что в небе над Крымом находилась большая группа украинских беспилотников.

ПВО рашистов безуспешно пытается их сбивать. Пока не получается

– сообщили в движении АТЕШ.

Позже АТЕШ также сообщил о нескольких взрывах в Симферополе.

Официальной информации от российских властей о последствиях атаки на момент публикации не поступало.

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Степан Гафтко

Война в Украине