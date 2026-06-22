Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения

россия использует Крым не только как захваченную территорию, но и как устойчивую тыловую базу для войны на юге Украины. Железнодорожные и автомобильные маршруты обеспечивают топливо, боеприпасы и технику, без которых военная инфраструктура полуострова теряет эффективность – поэтому украинские удары направлены на саму систему коммуникаций, а не только на отдельные объекты. Карабахский опыт дает более широкий контекст: территория перестает быть инструментом москвы, когда та теряет возможность сохранять созданный ею порядок. Об этом пишет Телеграф.

Детали

Москва собирала такие точки опоры на постсоветском пространстве с начала 90-х:

Приднестровье – с 1992 года;

Абхазия и Южная Осетия – после войны 2008-го;

Крым и часть Донбасса – с 2014-го;

Карабах – с 1991-го, где после Второй карабахской войны российское присутствие закрепили "миротворцы".

Схема везде одна: затяжной конфликт, который россия разжигает и использует, лояльные к кремлю функционеры на местах, собственный военный контингент как страховка. За тридцать с лишним лет эта система дала сбой лишь раз - в сентябре 2023 года, когда Азербайджан за сутки вернул себе Карабах, лишив москву ее плацдарма.

В Карабахе россия отвела себе роль незаменимого арбитра, и до сих пор она казалась несокрушимой. Трехстороннее соглашение ноября 2020 года предоставляло кремлю право держать в регионе до двух тысяч военных, а ключевые посты в непризнанной "НКР" занимали люди, непосредственно связанные с москвой. В 2022-м ее "госминистром" стал "кошелек Путина" Рубен Варданян – миллиардер, ранее возглавлявший "Тройку Диалог", через которую, по расследованию OCCRP, годами шли непубличные платежи близким к кремлю фигурам. Назначение читалось однозначно: москва не уходит, а укореняется.

Развязка наступила быстро. 19–20 сентября 2023 года азербайджанская армия за сутки сломала сепаратистскую оборону, "НКР" объявила о самороспуске, а ее руководство вместе с Варданяном оказалось в бакинском СИЗО. российские миротворцы не вмешались и в июне 2024 года досрочно ушли. россия настолько ослабла и потеряла рычаги влияния, что даже Ереван, давний союзник Москвы, начал сближение с ЕС.

Нарушение снабжения не означает автоматического освобождения Крыма, но ослабляет одну из основ оккупации. Чем сложнее россии обеспечивать полуостров, тем меньше возможностей использовать его для операций на юге. Украина стремится изменить саму роль Крыма – с российской опоры на источник постоянных расходов и рисков. В этом стратегический смысл ударов по транспортной инфраструктуре.

рф потеряла статус центра силы и обречена на дезинтеграцию - ЦПД