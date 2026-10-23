росія може готувати провокації в Європі, щоб дискредитувати Україну - ГУР

москва може організувати диверсії в країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Балтійському регіоні, а відповідальність за них намагатиметься покласти на Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

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False flag operation - москва готує нові провокації, аби дестабілізувати Європу. Держава-агресор росія активізує гібридну дестабілізаційну стратегію щодо Європейського Союзу з метою скорочення або позбавлення зовнішньої підтримки України шляхом дискредитації Сил оборони нашої держави, а також залякування європейських урядів та суспільств - йдеться у дописі.

За оцінками воєнної розвідки України, може йтися про реалізацію провокативних диверсійних дій на території центральної та східної Європи, зокрема балтійських держав.

У московських задумах фігурують різні сценарії - зокрема, проведення "операцій під чужим прапором" з подальшим звинуваченням України через канали російської пропаганди та доступні для кремля міжнародні майданчики - йдеться у дописі.

За інформацією ГУР, потенційними місцями провокацій можуть бути об’єкти критичної інфраструктури.

Прикордоння з росією, калінінградський анклав, регіони в державах ЄС з присутнім "русскоязычным населением" та спорудами, які контролює кремль, зокрема, мережа об’єктів російської православної церкви та історичні місця, пов’язані з росією. Нагадаємо, на початку жовтня 2026 року ГУР повідомило про наказ російським спецслужбам посилити активність на території ЄС і НАТО - Україна попередила партнерів про відповідні загрози - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що москва не готова до миру й провокує Європу. НАТО посилює захист від дронів, кібератак і дезінформації.