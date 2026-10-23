россия может готовить провокации в Европе, чтобы дискредитировать Украину - ГУР

Москва может организовать диверсии в странах Центральной и Восточной Европы, в частности в Балтийском регионе, а ответственность за них попытается возложить на Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

False flag operation - москва готовит новые провокации, чтобы дестабилизировать Европу. Государство-агрессор россия активизирует гибридную дестабилизационную стратегию в отношении Европейского Союза с целью сокращения или лишения внешней поддержки Украины путем дискредитации Сил обороны нашего государства, а также запугивания европейских правительств и обществ - говорится в сообщении.

По оценкам военной разведки Украины, речь может идти о реализации провокационных диверсионных действий на территории Центральной и Восточной Европы, в частности в странах Балтии.

В московских замыслах фигурируют различные сценарии - в частности, проведение "операций под чужим флагом" с последующим обвинением Украины через каналы российской пропаганды и доступные Кремлю международные площадки - говорится в сообщении.

По информации ГУР, потенциальными местами провокаций могут быть объекты критической инфраструктуры.

Пограничные с россией территории, калининградский анклав, регионы в государствах ЕС с присутствующим "русскоязычным населением" и сооружениями, которые контролирует кремль, в частности сеть объектов русской православной церкви и исторические места, связанные с россией. Напомним, в начале октября 2026 года ГУР сообщило о приказе российским спецслужбам усилить активность на территории ЕС и НАТО - Украина предупредила партнеров о соответствующих угрозах - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что москва не готова к миру и провоцирует Европу. НАТО усиливает защиту от дронов, кибератак и дезинформации.