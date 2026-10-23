росія прагне посилити війну проти України, а не завершити її – президент Румунії

росія демонструє готовність до подальшої ескалації війни проти України, а не до її завершення. Водночас кремль намагається провокувати європейські країни, зокрема членів НАТО, щоб посилити напруженість у регіоні. Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан в інтерв'ю Bloomberg Television and Radio, пише УНН.

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За словами румунського лідера, попри дипломатичні зусилля США та інших партнерів, наразі немає ознак того, що москва справді готова домовлятися про припинення війни.

росіяни намагаються посилити ескалацію, спровокувати всі європейські країни. Нам не потрібно втягуватися в цей процес ескалації – наголосив Дан.

Країни НАТО готуються до нових російських провокацій

Президент Румунії зазначив, що союзники по НАТО усвідомлюють необхідність посилення оборони та готовності до можливих загроз із боку росії

За його словами, європейські держави мають реагувати на провокації стримано, водночас зміцнюючи захист від безпілотників, кібератак та дезінформації.

Ми хочемо зберігати спокій і збивати дрони, які прибувають на нашу територію та в наші територіальні води – заявив румунський президент.

Дан також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе сприяти укладенню мирної угоди між Україною та росією. Однак, на його думку, нинішня позиція Москви не свідчить про готовність до такого рішення.

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