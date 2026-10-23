росія прагне посилити війну проти України, а не завершити її – президент Румунії

$45.030.0550.560.03
ukenru
04:11 • 562 перегляди
росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки
03:37 • 4520 перегляди
Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість
02:38 • 10025 перегляди
путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи
01:56 • 10249 перегляди
У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами
00:18 • 10207 перегляди
Фінляндія передасть Україні 10 тепловозів замість знищених російськими атаками
23:56 • 10594 перегляди
Віткофф оптимістично оцінює перспективи переговорів України та росії – ВенсVideo
23:15 • 10385 перегляди
Український літак Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в ЯпоніїPhotoVideo
22 жовтня, 22:17 • 11813 перегляди
Українські військові пройшли понад 15 км під землею та вийшли в тил росіян на Куп'янському напрямку - деталі операції
22 жовтня, 21:38 • 12622 перегляди
Україна разом із Nokia та ICEYE працюватиме над створенням власної системи супутникового зв'язку
22 жовтня, 20:55 • 14417 перегляди
Трамп підтвердив, що Маск повернув Україні зв'язок StarlinkVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0м/с
98%
754мм
Популярнi новини
Помер зірковий актор, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" та "Чужий"Video22 жовтня, 19:26 • 11671 перегляди
Українець Тутєров забив дебютний гол за "Сандерленд" у Лізі Європи – як зіграли інші українці в єврокубкахVideo22 жовтня, 21:00 • 8226 перегляди
Трамп попросив Google перейменувати Атлантичний океан на "Океан Трампа", але отримав відмову22 жовтня, 21:06 • 10444 перегляди
Про життя Емі Вайнгауз створять мюзикл у Лондоні – до проєкту долучився батько співачки22 жовтня, 22:06 • 6288 перегляди
У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ01:17 • 9314 перегляди
Публікації
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 22702 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 31522 перегляди
Кортизол: чи справді можна знизити рівень гормону стресу за допомогою продуктів
Ексклюзив
22 жовтня, 14:35 • 28774 перегляди
Українці визначили "знакові видання Незалежності" - яка книга посіла перше місце, а яка здобула приз читацьких симпатій22 жовтня, 13:22 • 31120 перегляди
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги22 жовтня, 12:28 • 38103 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Марко Рубіо
Нікушор Дан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Румунія
Реклама
УНН Lite
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 1146 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну02:06 • 1940 перегляди
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів01:05 • 2634 перегляди
Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй головуPhoto00:06 • 3556 перегляди
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності23:06 • 5432 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Guardian
Forbes
Серіали

росія прагне посилити війну проти України, а не завершити її – президент Румунії

Київ • УНН

 • 1732 перегляди

Нікушор Дан заявив, що Москва не готова до миру й провокує Європу. НАТО посилює захист від дронів, кібератак і дезінформації.

росія прагне посилити війну проти України, а не завершити її – президент Румунії

росія демонструє готовність до подальшої ескалації війни проти України, а не до її завершення. Водночас кремль намагається провокувати європейські країни, зокрема членів НАТО, щоб посилити напруженість у регіоні. Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан в інтерв'ю Bloomberg Television and Radio, пише УНН.

Деталі

За словами румунського лідера, попри дипломатичні зусилля США та інших партнерів, наразі немає ознак того, що москва справді готова домовлятися про припинення війни.

росіяни намагаються посилити ескалацію, спровокувати всі європейські країни. Нам не потрібно втягуватися в цей процес ескалації

– наголосив Дан.

Країни НАТО готуються до нових російських провокацій

Президент Румунії зазначив, що союзники по НАТО усвідомлюють необхідність посилення оборони та готовності до можливих загроз із боку росії

За його словами, європейські держави мають реагувати на провокації стримано, водночас зміцнюючи захист від безпілотників, кібератак та дезінформації.

Ми хочемо зберігати спокій і збивати дрони, які прибувають на нашу територію та в наші територіальні води

– заявив румунський президент.

Дан також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе сприяти укладенню мирної угоди між Україною та росією. Однак, на його думку, нинішня позиція Москви не свідчить про готовність до такого рішення.

Румунія посилить захист Чорного моря після атак на вантажні судна – загинули або зникли десятки моряків23.10.26, 01:38 • 2030 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Кібератака
російська пропаганда
Війна в Україні
Нікушор Дан
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна