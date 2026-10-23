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Россия стремится усилить войну против Украины, а не завершить её, — президент Румынии

Киев • УНН

 • 2806 просмотра

Никушор Дан заявил, что Москва не готова к миру и провоцирует Европу. НАТО усиливает защиту от дронов, кибератак и дезинформации.

Россия стремится усилить войну против Украины, а не завершить её, — президент Румынии

Россия демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации войны против Украины, а не к её завершению. В то же время Кремль пытается провоцировать европейские страны, в частности членов НАТО, чтобы усилить напряжённость в регионе. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в интервью Bloomberg Television and Radio, пишет УНН.

Детали

По словам румынского лидера, несмотря на дипломатические усилия США и других партнёров, в настоящее время нет признаков того, что Москва действительно готова вести переговоры о прекращении войны.

Россияне пытаются усилить эскалацию, спровоцировать все европейские страны. Нам не нужно втягиваться в этот процесс эскалации

— подчеркнул Дан.

Страны НАТО готовятся к новым российским провокациям

Президент Румынии отметил, что союзники по НАТО осознают необходимость усиления обороны и готовности к возможным угрозам со стороны России

По его словам, европейские государства должны реагировать на провокации сдержанно, одновременно укрепляя защиту от беспилотников, кибератак и дезинформации.

Мы хотим сохранять спокойствие и сбивать дроны, которые прибывают на нашу территорию и в наши территориальные воды

— заявил румынский президент.

Дан также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. Однако, по его мнению, нынешняя позиция Москвы не свидетельствует о готовности к такому решению.

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Степан Гафтко

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