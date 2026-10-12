ГУР розкрило деталі про російську аеробалістичну ракету "Кинджал"

Головне управління розвідки Міноборони України розкрило технічні особливості російської ракети "Кинджал" та оприлюднило дані про 58 підприємств, залучених до її виробництва. 22 із них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Дані оприлюднені на порталі War&Sanctions, пише УНН.

Кинджал" є одноступеневою твердопаливною ракетою з інтегрованою бойовою частиною. За складовими ракета на 90% уніфікована з балістичною 9М723 ОТРК "Іскандер-М - йдеться у повідомленні.

До основних відмінностей "Кинджалу" належать наявність хвостового аеродинамічного обтічника, який відділяється після запуску двигуна, радіолокаційної головки самонаведення (в Іскандері АРГСН наразі існує тільки на папері, а її застосування в ударах по території України не зафіксовано), яку противник називає "всепогодною", та станції активних перешкод, на додачу до системи відстрілу хибних цілей С-200.

"Кинджал" має два типи бойових частин — проникаючу фугасну ПрФБЧ у товстому металевому корпусі для пробиття перекриттів, бетонних та захищених конструкцій, та спеціальну ядерну.

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Наразі ворог працює над модифікацією з осколково-фугасною бойовою частиною (ОФБЧ). Такі зміни можуть бути безпосередньо пов’язані з проблемами із точністю наведення ракети, адже висока точність важливіша саме для проникаючої БЧ.

Саме через це у 2026 році ворог значно зменшив обсяги держоборонзамовлення цих ракет, спрямувавши виробничі потужності, компонентну та сировинну базу на виробництво балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М".

Другою причиною такого розставлення пріоритетів є обмежений ресурс носіїв "Кинджалів" — винищувачів-перехоплювачів МіГ-31И та їхніх попередників МіГ-31К, які російський авіапром наразі не виготовляє.

ГУР МОУ також оприлюднило дані 58 російських підприємств, залучених до кооперації з виробництва аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Показово, що 22 з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Попри окремі недоліки, росія продовжує роботу з модернізації "Кинджалів". І щоб завадити планам агресора, потрібно синхронізувати санкції проти усіх задіяних підприємств та посилити контроль за технологіями, які активно використовує рф - наголосили в ГУР МОУ.

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