ГУР розкрило деталі нової модифікації російських "Герань-4"

Головне управління розвідки оприлюднило дані про нову версію ворожих реактивних БпЛА "Герань-4", які рф почала застосовувати восени, передає УНН.

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Оновлена Герань-4, зокрема, містить новий блок "МОХ" основою якого є високоточний магнітоіндуктивний сенсор (магнітометр) PNI5GA виробництва PNI Sensor (США). "МОХ" працює разом із інерціальним навігаційним модулем SADRA та зменшує дрейф його гіроскопів, підвищуючи точність автономної навігації БпЛА.

Окрім того, за наявною інформацією, до супутникової та інерціальної навігації противник додав ще одну автономну навігаційну систему "Сусанін".

Зазначається, що це оптико-електронна кореляційна система, яка порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам’ять комп’ютера, для забезпечення відповідності маршруту БпЛА від точки пуску до точки прицілювання. Аналогічна система також використовується на нових БпЛА "Герань-5" версії К5.

Також, за даними ГУР, для ефективного ураження (перерізання кумулятивним струменем) мостових конструкцій та опор повітряних ЛЕП, противник почав застосовувати нову бойову частину КРСН (кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження).

Підкреслюється, що на заміну китайському турбореактивному двигуну Telefly прийшов локалізований в алабузі аналог російського виробництва. Решта електронних блоків та компонентів залишилася без змін і ідентичною попереднім "гераням". ГУР МО України продовжує системну роботу з дослідження та висвітлення нових розробок держави-агресора.

Нагадаємо

російський реактивний ударний дрон "Герань-4" має низку недоліків порівняно зі звичайним "Шахедом", незважаючи на більш високу швидкість польоту. Нова "Герань-4" має дальність близько 450 км і потребує дорожчих компонентів. Крім того, посилений корпус дрона суттєво ускладнює його серійне виробництво.