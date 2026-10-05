ГУР раскрыло детали новой модификации российских "Герань-4"

Главное управление разведки обнародовало данные о новой версии вражеских реактивных БПЛА «Герань-4», которые рф начала применять осенью, передает УНН.

Детали

Обновленная «Герань-4», в частности, содержит новый блок «МОХ», основу которого составляет высокоточный магнитоиндуктивный сенсор (магнитометр) PNI5GA производства PNI Sensor (США). «МОХ» работает вместе с инерциальным навигационным модулем SADRA и уменьшает дрейф его гироскопов, повышая точность автономной навигации БПЛА.

Кроме того, согласно имеющейся информации, к спутниковой и инерциальной навигации противник добавил еще одну автономную навигационную систему «Сусанин».

Отмечается, что это оптико-электронная корреляционная система, которая сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным изображением, загруженным в память компьютера, для обеспечения соответствия маршрута БПЛА от точки запуска до точки прицеливания. Аналогичная система также используется на новых БПЛА «Герань-5» версии К5.

Также, по данным ГУР, для эффективного поражения (перерезания кумулятивной струей) мостовых конструкций и опор воздушных ЛЭП противник начал применять новую боевую часть КРСН (кумулятивно-режущая специальная нагрузка).

Подчеркивается, что на смену китайскому турбореактивному двигателю Telefly пришел локализованный в Алабуге аналог российского производства. Остальные электронные блоки и компоненты остались без изменений и идентичны предыдущим «гераням». ГУР МО Украины продолжает системную работу по исследованию и освещению новых разработок государства-агрессора.

Напомним

российский реактивный ударный дрон «Герань-4» имеет ряд недостатков по сравнению с обычным «Шахедом», несмотря на более высокую скорость полета. Новая «Герань-4» имеет дальность около 450 км и требует более дорогих компонентов. Кроме того, усиленный корпус дрона существенно усложняет его серийное производство.