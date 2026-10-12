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Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
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ГУР раскрыло детали о российской аэробаллистической ракете "Кинжал"

Киев • УНН

 • 2238 просмотра

ГУР обнародовало технические характеристики "Кинжала" и данные о 58 предприятиях, участвующих в его производстве. 22 компании не подпадают под санкции.

ГУР раскрыло детали о российской аэробаллистической ракете "Кинжал"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло технические особенности российской ракеты «Кинжал» и обнародовало данные о 58 предприятиях, привлечённых к её производству. 22 из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Данные обнародованы на портале War&Sanctions, пишет УНН.

«Кинжал» является одноступенчатой твердотопливной ракетой с интегрированной боевой частью. По компонентам ракета на 90% унифицирована с баллистической 9М723 ОТРК «Искандер-М

- говорится в сообщении.

К основным отличиям «Кинжала» относятся наличие хвостового аэродинамического обтекателя, который отделяется после запуска двигателя, радиолокационной головки самонаведения (у «Искандера» АРГСН пока существует только на бумаге, а её применение при ударах по территории Украины не зафиксировано), которую противник называет «всепогодной», и станции активных помех, в дополнение к системе отстрела ложных целей С-200.

«Кинжал» имеет два типа боевых частей — проникающую фугасную ПрФБЧ в толстом металлическом корпусе для пробития перекрытий, бетонных и защищённых конструкций, и специальную ядерную.

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В настоящее время враг работает над модификацией с осколочно-фугасной боевой частью (ОФБЧ). Такие изменения могут быть непосредственно связаны с проблемами с точностью наведения ракеты, поскольку высокая точность важнее именно для проникающей БЧ.

Именно поэтому в 2026 году враг значительно уменьшил объёмы государственного оборонного заказа на эти ракеты, направив производственные мощности, компонентную и сырьевую базу на производство баллистических ракет 9М723 «Искандер-М».

Второй причиной такого расставления приоритетов является ограниченный ресурс носителей «Кинжалов» — истребителей-перехватчиков МиГ-31И и их предшественников МиГ-31К, которые российская авиапромышленность в настоящее время не производит.

ГУР МОУ также обнародовало данные о 58 российских предприятиях, привлечённых к кооперации по производству аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Показательно, что 22 из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Несмотря на отдельные недостатки, Россия продолжает работу по модернизации «Кинжалов». И чтобы помешать планам агрессора, необходимо синхронизировать санкции против всех задействованных предприятий и усилить контроль за технологиями, которые активно использует рф

- подчеркнули в ГУР МОУ.

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Ольга Розгон

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Главное управление разведки Украины
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
МиГ-31
Украина