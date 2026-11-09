Автобуси є, водіїв немає - Кличко відреагував на доручення Зеленського про безкоштовний проїзд у Києві

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на доручення Президента України Володимира Зеленського Кабінету міністрів щодо запровадження безкоштовного проїзду у Києві, зазначивши, що місто має додаткові автобуси, проте немає водіїв запитавши у Президента, чи "наловить" їх поліція для столиці. Про це Кличко написав у Telegram, передає УНН.

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"Щодо нової ідеї центральної влади покращення для Києва. Маю на увазі "безкоштовний" проїзд. Президент доручив премʼєру і програму такого проїзду представити (а значить же, і знайти гроші на неї?), і знайти резерв автобусів. Почну з резерву. Автобуси, щоб додати, у Києві є. Водіїв немає. Може, їх, як і електриків, наловить поліція?.. Сьогодні (коли електротранспорт не працює) в столиці кількість маршрутів збільшили до 129. На них курсують 418 автобусів, на яких працюють 685 водіїв. Також іще 114 маршрутів забезпечують приватні перевізники. 680 маршруток", - написав Кличко.

Він заявив, що наразі КП "Київпастранс" має можливість додатково збільшити кількість автобусів іще на 25 одиниць (технічно справних і готових виїхати на лінії). Для цього, за словами Кличка, необхідно задіяти додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв.

"Зазначу й те, що для повноцінної заміни роботи метро по кількості перевезених пасажирів необхідно до 1020 автобусів. Але ж очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами. І про кошти на "безкоштовне". Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн. Щороку громадський транспорт столиці, за кошти міського бюджету, перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги яким "забезпечує" держава", - додав Кличко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив очільнику МВС Івану Вигівському разом з усіма необхідними структурами підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві й додатковий транспорт.

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та забезпечення достатнього резерву автобусів для Києва.