Автобуси є, водіїв немає - Кличко відреагував на доручення Зеленського про безкоштовний проїзд у Києві

$45.320.1250.650.40
ukenru
12:57 • 752 перегляди
В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров
11:19 • 10060 перегляди
Рада підтримала створення Космічних сил ЗСУ - що передбачається
10:30 • 12861 перегляди
Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"
09:55 • 12559 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення
09:19 • 13626 перегляди
Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico
08:52 • 11521 перегляди
ЄС запустить для України спецмеханізм з допомоги після ударів рф - Зеленський
Ексклюзив
08:23 • 14249 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суд провів перше засідання в листопаді
9 листопада, 06:00 • 20740 перегляди
Курс валют на 9 листопада: НБУ різко "обвалив" євро
9 листопада, 02:55 • 19468 перегляди
Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі
9 листопада, 00:51 • 26920 перегляди
Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Іран дав США дві доби "на роздуми"9 листопада, 03:26 • 14378 перегляди
Що святкують 9 листопада в Україні та світі9 листопада, 03:57 • 7118 перегляди
Прем’єр Фінляндії закликав Європу жорсткіше реагувати на гібридні дії росії9 листопада, 04:28 • 10084 перегляди
Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни9 листопада, 06:28 • 16720 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 11150 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 44581 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 65932 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 86856 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 115968 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 87195 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда12:44 • 774 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 6538 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 11198 перегляди
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 43408 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 45278 перегляди
Актуальне
Опалення
Фільм
Серіали
ФАБ-500
The Guardian

Автобуси є, водіїв немає - Кличко відреагував на доручення Зеленського про безкоштовний проїзд у Києві

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Київ має резерв із 25 автобусів, але для них бракує щонайменше 50 водіїв категорії D. Кличко також нагадав про борг держави понад 8 млрд грн.

Автобуси є, водіїв немає - Кличко відреагував на доручення Зеленського про безкоштовний проїзд у Києві

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на доручення Президента України Володимира Зеленського Кабінету міністрів щодо запровадження безкоштовного проїзду у Києві, зазначивши, що місто має додаткові автобуси, проте немає водіїв запитавши у Президента, чи "наловить" їх поліція для столиці. Про це Кличко написав у Telegram, передає УНН. 

Деталі

"Щодо нової ідеї центральної влади покращення для Києва. Маю на увазі "безкоштовний" проїзд. Президент доручив премʼєру і програму такого проїзду представити (а значить же, і знайти гроші на неї?), і знайти резерв автобусів. Почну з резерву. Автобуси, щоб додати, у Києві є. Водіїв немає. Може, їх, як і електриків, наловить поліція?.. Сьогодні (коли електротранспорт не працює) в столиці кількість маршрутів збільшили до 129. На них курсують 418 автобусів, на яких працюють 685 водіїв. Також іще 114 маршрутів забезпечують приватні перевізники. 680 маршруток", - написав Кличко. 

Він заявив, що наразі КП "Київпастранс" має можливість додатково збільшити кількість автобусів іще на 25 одиниць (технічно справних і готових виїхати на лінії). Для цього, за словами Кличка, необхідно задіяти додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв.

"Зазначу й те, що для повноцінної заміни роботи метро по кількості перевезених пасажирів необхідно до 1020 автобусів. Але ж очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами. І про кошти на "безкоштовне". Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн. Щороку громадський транспорт столиці, за кошти міського бюджету, перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги яким "забезпечує" держава", - додав Кличко. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив очільнику МВС Івану Вигівському разом з усіма необхідними структурами підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві й додатковий транспорт. 

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та забезпечення достатнього резерву автобусів для Києва. 

Павло Башинський

Політика
Вигівський Іван Михайлович
Кабінет Міністрів України
Міністерство внутрішніх справ України
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Київ