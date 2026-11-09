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Автобусы есть, водителей нет — Кличко отреагировал на поручение Зеленского о бесплатном проезде в Киеве

Киев • УНН

 • 848 просмотра

В Киеве имеется резерв из 25 автобусов, но для них не хватает как минимум 50 водителей категории D. Кличко также напомнил о долге государства в размере более 8 млрд грн.

Автобусы есть, водителей нет — Кличко отреагировал на поручение Зеленского о бесплатном проезде в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на поручение Президента Украины Владимира Зеленского Кабинету министров по внедрению бесплатного проезда в Киеве, отметив, что у города есть дополнительные автобусы, однако нет водителей, и спросив у Президента, не «наловит» ли их полиция для столицы. Об этом Кличко написал в Telegram, передает УНН. 

Детали

«По поводу новой идеи центральной власти — улучшения для Киева. Имею в виду «бесплатный» проезд. Президент поручил премьеру представить программу такого проезда (а значит, и найти на нее деньги?), а также найти резерв автобусов. Начну с резерва. Автобусы, чтобы добавить, в Киеве есть. Водителей нет. Может, их, как и электриков, наловит полиция?.. Сегодня (когда электротранспорт не работает) в столице количество маршрутов увеличили до 129. На них курсируют 418 автобусов, на которых работают 685 водителей. Еще 114 маршрутов обеспечивают частные перевозчики. 680 маршруток», — написал Кличко. 

Он заявил, что в настоящее время КП «Киевпастранс» имеет возможность дополнительно увеличить количество автобусов еще на 25 единиц (технически исправных и готовых выйти на линии). Для этого, по словам Кличко, необходимо дополнительно задействовать не менее 50 водителей категории D. Помимо того, что они должны пройти стажировку на маршрутах, предприятие из-за установленного лимита не может забронировать новых водителей.

«Отмечу и то, что для полноценной замены работы метро по количеству перевезенных пассажиров необходимо до 1020 автобусов. Но ведь очевидно, что наземный транспорт не может обеспечить регулярность движения метро. Поскольку он ездит по улично-дорожной сети в транспортном потоке вместе с частными транспортными средствами. И о средствах на «бесплатный» проезд. Может, правительство, прежде чем найдет деньги на новую идею, сначала вернет задолженную Киеву за 11 лет субвенцию за бесплатную перевозку льготников? А это уже более 8 млрд грн. Ежегодно общественный транспорт столицы за счет городского бюджета перевозит более 1 млн пассажиров, льготы которым «обеспечивает» государство», — добавил Кличко. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Ивану Выговскому вместе со всеми необходимыми структурами подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве и дополнительный транспорт. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Сергею Корецкому представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева. 

Павел Башинский

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